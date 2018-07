Padre pide ver hijas retenidas en centro federal en Harlem

Inmigrante hondureño denuncia que la Administración Trump le impide lograr la reunificación familiar a pesar de fallo judicial

El drama de la separación de familias inmigrantes volvió a sentirse muy de cerca en la Gran Manzana este miércoles, luego que un padre hondureño suplicara en las afueras del Centro Cayuga, en Harlem, que le dejaran ver a sus hijas retenidas allí, junto a otros niños inmigrantes.

Héctor, como solamente se identificó el hombre, se encuentra actualmente procesando su caso de asilo, el cual introdujo en enero pasado cuando llegó a este país junto a su hija Karen, de 14 años, huyendo de la violencia.

Y siguiendo los pasos de Héctor, su esposa Denise también cruzó la frontera en junio junto a sus otras dos hijas -Serli, de 5 años y Cecia, de 9-, pero fue detenida en Texas y separada de las pequeñas que fueron traídas a Nueva York.

Junto a miembros de la Coalición Nuevo Santuario y decenas de manifestantes, el padre pidió a las autoridades que, teniendo en cuenta el plazo que un juez dio a la Administración Trump para reunificar a las familias inmigrantes antes del 26 de julio, le permitieran volver a ver a sus hijas que están bajo custodia federal.

El Centro Cayuga es una de las instituciones en todo el estado donde actualmente se encuentran retenidos unos 300 pequeños que fueron separados de sus familias tras cruzar la frontera entre México y EEUU.

Según la coalición, a Héctor no se le ha permitido ver a sus hijas a pesar de demostrar que es su padre y que podría hacerse cargo de ellas mientras su esposa resuelve su caso.

El inmigrante habló sobre los esfuerzos del Gobierno para limitar su contacto con la familia y hacer casi imposible, para él y su esposa, proveer pruebas de paternidad y otra documentación necesaria, según el Facebook de New Sanctuary Coalition of New York City.