Revelan cómo se enteró Luis Miguel de que tendría un hijo con Aracely Arámbula

Un amigo cercano al cantante fue quien relató los detalles

En 2006 Luis Miguel y Aracely Arámbula llevaban año y medio de romance, y no tenían la mínima idea que serían padres, y aunque ya presentaba síntomas de embarazo, ‘La Chule’ viajó a Las Vegas con ‘El Sol’ y ahí fue donde se enteraron.

“Nos enteramos en Las Vegas. Estábamos ahí con el hermano y ella dice: ‘No me siento bien’. Decidimos ir a buscar un test (de embarazo). Fuimos a una farmacia y lo trajimos. Al rato, estábamos tomando algo, y vimos que el test marcaba que sí. Luis me mandó a llamar; él ya sabía que quería tener un hijo con esta chica, no fue una cosa de casualidad. Ya me lo había dicho en Los Ángeles“, contó en entrevista con Infobae el empresario argentino Polo Martínez, amigo de Luis Miguel desde hace casi 40 años.

Martínez también aseguró que el cantante se molestó con él por haber revelado la noticia a otra persona.

“Un día estábamos en Las Vegas con Aracely Arámbula, y yo le conté a (Juan Alberto) Mateyko (locutor y actor argentino) que la chica estaba embarazada. Y Luis Miguel se sintió medio defraudado conmigo”, aseguró.

Para finalizar, Polo comentó cómo es la personalidad del intérprete y lo que se narra en su serie.

“Se preocupa, ayuda a cualquier cantidad de gente, es increíble. Es amigo de sus amigos. Lo que pasa es que, si lo defraudan, él tiene un carácter fuerte. Hay cosas en las que se parece mucho al de la serie. Es un tipo muy sensible“, dijo.

Miguel Gallego Arámbula, segundo hijo de Luis Miguel, y el primero que tuvo con Arámbula nació el 1 de enero de 2007.

Con información de Mario Becerril para Diario Basta!