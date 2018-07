Mira cómo reacciona Ricky Martin al enterarse que está nominado en los Emmys

No te pierdas las imágenes

Ricky Martin recibió hoy una nominación a los premios Emmys americanos por su papel de Antonio D’Amico en la serie ‘American Crime Story: Versace’, y la forma de festejarlo hace que se lleve la estatuilla.

Ricky, quien sorprendió con su actuación en la serie de la vida y muerte del diseñador, no puede contener su alegría al recibir la noticia, de que fue nominado en la categoría: ‘Outsanding Supporting Actor in a Limited Serie or Movie’ por ‘Versace’.

El cantante compartió un video en su InstaStory que lo dice todo:

Loading the player...

También Edgar Ramírez y Penélope Cruz recibieron nominaciones a los Emmys, el protagonista de la serie interpretando a Ganni Versace, y Pe como su hermana Donatella.

Loading the player...