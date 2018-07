La Víbora: Pobre Sergio Mayer, ya déjenlo en paz

A nuestra serpiente comentarista del entretenimiento no se le escapa nada ni nadie

Seguramente muchos de los que fueron amigos de Luis Miguel, o que tuvieron algo que ver con él, ya están comenzando a sentir alivio con el fin de la primera temporada de “Luis Miguel: la serie”.

No es por nada, pero qué quemadota le puso a varios el cantante, entre ellos a Stephanie Salas, a Roberto Payazuelos y a su propio padre, Luisito Rey.

La última víctima, esta vez sin querer, fue Sergio Mayer, el actor convertido en político que ahora está casado con Issabela Camil, quien en algún momento fue una de las diez mil 900 novias de Luismi. Como ya vieron en el más reciente capítulo, el cantante relata la tórrida relación que tuvo con la hermana de Jaime Camil, con escenas bien cachondas y toda la cosa.

Según la versión de El Sol, la chica estaba perdidamente enamorada de él, aunque claro, estamos hablando de cuando tenían 30 años menos. Digo, a esa edad, uno se enamora a lo tonto de cualquiera, ¿no creen?

El caso es que el daño colateral en esta ocasión lo sufrió Sergio, quien se convirtió en la burla de los malvados creadores de memes, que se dieron vuelo hasta que se cansaron. Digamos que en un país tan machista como México no perdonan que una mujer tenga pasado, como en este caso. Fíjense qué ridículo: Luis Miguel ha tenido chorrocientos relaciones y quien sale raspada es Issabela, y de paso su pobre marido.

Hasta eso que Sergio lo ha tomado con calma. Dice que no envidia nada la vida que tiene Luis Miguel y que ni siquiera ha visto la serie (más le vale). Aunque yo digo que de seguro le ha de calar que lo vean como un pelele, pues algunos de los memes hacen referencia a que varios de los ex de Issabela fueron hombres exitosos y supuestamente inteligentes, y que sin embargo terminó con Sergio, quien sería medio piojo en comparación con los otros.

Issabela, por su parte, como para dar consuelo a su pobre marido, dijo en una entrevista que Luis Miguel no fue el amor de su vida, o sea, fue uno de tantos. ¿Pues qué le queda decir? Ni modo que borre su pasado. Por eso les digo que qué bueno que ya se va a acabar la serie.

Y en otros temas, a mí me parece que ya no habrá más “El señor de los cielos”. O por lo menos no con Rafael Amaya. Los rumores de que hay megapleitos entre los directivos de Telemundo y Rafa son cada vez más grandes.

Y miren, no sería la primera vez que “matan” a una estrella de la tele. Aunque el actor les reditúe millones, nada importa si es un patán en la producción porque dicen que está insufrible. Pero la verdad se sabrá tarde o temprano, ya verán.