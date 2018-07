10 cosas que debes saber sobre alergias de alimentos

Recuerdo de niña, que mi Mamá no quiso que probara crustáceos, pues no sabía si heredaría la severa alergia que tiene mi Papá. Sin embargo, FARE (Food Allergy Research and Education) recomienda que atrasar el intento, no reduce el riesgo y que por el contrario, darle a probar a los bebés huevo y nueces podría reducir el riesgo.