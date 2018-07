Horóscopo: Qué le da vitalidad a tu signo en este domingo 15 de julio

Encuentra este día las señales que fortalecen a tu astro del zodiaco

Es energía de fuego, de acción, potente, tiene mucha fuerza corporal. Energía de emprendedores, de riesgo, de mandarse con mucha potencia en busca de un deseo propio, su vitalidad estará en la acción. Es imprescindible que los arianos descarguen corporalmente todo su fuego, haciendo gimnasia, activando algún emprendimiento, corriendo riesgo, compitiendo. De lo contrario sentirán que hacen mil cosas durante el día pero que les sobra energía. Y es que no la han descargado correctamente.

Es energía de tierra, de paciencia, lentitud para accionar porque tienen un registro de la necesidad orgánica de su cuerpo. Pedirles a los taurinos que se apuren por la mañana es muy complicado, porque su vitalidad está en respetar el proceso orgánico de su organismo. Comprender su propio ritmo. Si soy de tauro y salgo corriendo al trabajo sin haberme tomado el tiempo para poder arrancar, mi sistema se encontrará desvitalizado. No me sentiré en eje, algo en mí no funciona. Viste como algo tan simple puede ayudar a que tu día sea más pleno?

Es un signo de aire, energía de comunicación, de palabra, de vínculo, energía lúdica, juvenil y de experimentación. Por esto a los geminianos les da vitalidad estar en vínculo con otros, puede ser jugando, intercambiando información, conversando, comunicándose de cualquier manera, oral, escrita, por señas, lo vital es formalizar cualquier tipo de comunicación. Si tu día cotidiano es solitario, necesitás generar vínculos de alguna manera.

Es un signo de agua, energía de sensibilidad, de afecto, de calorcito, de seguridad y cuidado. A los cancerianos les da vitalidad sentirse en “casa”, no importa que literalmente no lo estén. Sino crear ambientes afectivos donde se sientan cómodos. Tener su taza preferida en el trabajo, no pasar frío, evitar lugares que perciban hostiles o con mala onda. Sentir que el lugar donde se encuentran sea su refugio. Estas cosas tan simples, que resultan hasta un poco obvias no lo son para los cancerianos. Para ellos es clave contar con esta disponibilidad. Si esto no está, pueden ponerse muy reactivos y un poco violentos con los otros.

Energía de fuego, de brillo, de mostrarse, irradian esa luminosidad que los hace magnéticos. Por eso su vitalidad se encuentra en sentirse reconocidos por lo que hacen, sentirse mirados. Es una energía generosa, alegre pero su accionar siempre tiene el fin de atraer al resto a que lo miren y aplaudan. Energía de feedback, yo te doy lo que sea y tu reconoces mis logros. Ahí Leo encuentra su vitalidad.

Es energía de tierra, de observación, de análisis, cualidad de comprender cómo funcionan las cosas, energía de detalle, de orden, de servicio y humildad con gran capacidad de trabajo. Para los virginianos su vitalidad se encuentra en sentirse útiles, esto puede ser ayudando a otros, haciendo cosas funcionales durante el día, teniendo mucho trabajo (aunque se sientan agotados al final del día, se sentirán muy reconfortados haciendo su tarea y que las cosas funcionen). Cuando sienten que su tarea no suma a un todo (no importa el contexto) se desvitalizan. Por eso es importante en algún momento del día sentirse útil con pequeñas cosas.

Energía de aire, de equilibrio, de armonía, es una energía que evade el conflicto en pos del buen clima vivencial. Porque su vitalidad está dirigida a que todo su entorno esté en equilibrio, en paz, que no haya conflicto, por eso les cuesta tanto profundizar las cosas y meterse en lugares oscuros, porque en esos momentos su energía se desvitaliza, siente que su lugar de plenitud es irrumpido por turbulencias que evitan el equilibrio esperado.

Energía de agua, energía intensa, pasional, visceral, con capacidad de afrontar y canalizar emociones poderosas. Por eso su vitalidad será tocar la profundidad de las cosas, llevando luz donde hay oscuridad. Pudiendo tocar el conflicto de la situación, afrontándolo y saliendo a la luz. Por eso a los escorpianos se los juzga de complicados, pero en realidad son los valientes del zodIaco. Son aquellos que dicen lo que el resto oculta. Y ahí radica su vitalidad.

SAGITARIO

Energía de fuego, de confianza en uno y en el universo, de prosperidad, de resolución y aspiraciones. Energía filosófica, estudiosa e idealista. Su vitalidad estará en ampliar su mirada, en lo espiritual, en los estudios y en los conocimientos. Ampliar su mundo de origen para abrirse hacia algo mayor lo llenará de luz. Es muy común ver a los sagitarianos estudiar diferentes disciplinas, porque ahí su vitalidad está siendo manifestada, ampliando sus conocimientos y acercando conceptos antes lejanos a su vida.

Energía de tierra, de cumplimiento de objetivos, de llegar a la cima, capacidad de trabajo, de realidad y practicidad. Perseverantes, van a llegar hasta el final para cumplir con su labor. Por eso su vitalidad estará en sentirse productivos, trabajadores, aunque estén de vacaciones ellos se sentirán vitales funcionando en ámbitos de cumplimiento de objetivos. Cuando veas a un capricorniano aburrido, deprimido, dale objetivos a cumplir que enseguida se sentirá vital.

Energía de aire, de mente abierta, abstracta, activa. Su cualidad será la innovación, la singularidad, independencia y libertad absoluta. Su vitalidad estará en sentirse libre, diferente a los otros. Pertenecer a grupos afines lo hará muy vital. Es imposible hacer que un acuariano siga las normas al pie de la letra. Su vitalidad estará en transgredir alguna pauta y hacer las cosas con creatividad y progresismo. Si esto no lo tienes en tu día, te aconsejo que en algún aspecto diario encuentres la originalidad. Puede ser en tu manera de vestir, de hablar, practicar alguna actividad que te haga sentir singular, diferente al resto.

Energía de agua, de hiper sensibilidad, de conexión con la totalidad, de empatía y disolución. Esta energía habla del amor sin fronteras, de entregarse a algo mayor. Por eso su vitalidad estará en entregarse al amor, el comprender que el amor cura, cuida y protege. La ayuda a los otros y la entrega desde el amor como servicio llena de vitalidad a esta energía.

Por: Lula Aicardi