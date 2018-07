La foto sin maquillaje de Drew Barrymore y Cameron Diaz que se volvió viral

Las actrices y amigas sorprendieron al compartir en Instagram una imagen sin retoques

Drew Barrymore y Cameron Diaz se conocieron en el 2000 en el rodaje de ‘Charlie’s Angels’ y desde entonces se volvieron inseparables. Si bien sus vidas profesionales tomaron trayectos diferentes – Diaz se retiró de la actuación y Barrymore es una de las estrellas de Netflix, gracias a la sitcom Santa Clarita Diet -, ambas se mantuvieron en contacto a lo largo de los años, forjando una inoxidable amistad.

Hace unas horas, Barrymore posteó en su cuenta de Instagram una foto que le valió elogios: tanto ella como Diaz posaron para una imagen sin ninguna clase de retoque. “#Sinmaquillaje #sinfiltro #hermanasdelaviejaescuela #salidadejuego #dialibre”, escribió Drew en la captura de la foto que, hasta el momento, tiene más de un millón 700 mil ‘likes’.

La imagen en cuestión sigue la línea de lo que predica Diaz en sus exitosos libros, The Body Book y The Longevity Book, en los que aconseja a las mujeres a no dar por sentado su bienestar y a aceptarse tal cual son. “Estoy muy feliz de poder continuar con esta conversación sobre cómo se puede envejecer bien si entendemos cómo funciona nuestro cuerpo, si somos conscientes de cómo cuidarlo para vivir una hermosa vida“, contaba la exactriz de 45 años en plena promoción de dichos libros.

“A medida que vas creciendo, tu cuerpo va cambiando en las pequeñas cosas, ya no reacciona como antes. Yo ya no obtengo los resultados que hace unos años. Por lo tanto, decidí comprometerme con mi bienestar, no descuidarme“, le explicaba Diaz a Harpers Bazaar.