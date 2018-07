Peligra homenaje a Juan Gabriel por violencia en Michoacán

El narcotráfico afecta la zona donde nació "El Divo"

Así como varias ciudades de la República Mexicana han sido amedrentadas por el crimen organizado, ahora le tocó el turno a Parácuaro, Michoacán, poblado que vio nacer a Juan Gabriel. Resulta que desde mayo de este año los capos del crimen organizado pelean ese territorio y zonas aledañas.

Por tal motivo el pueblo está en toque de queda. Lo peor es que peligra el homenaje luctuoso a “El Divo de Juárez”, porque si no se arregla esta situación, no habrá fiesta en su honor el 28 de agosto próximo en aquella entidad.

Así lo compartió en exclusiva para GRUPO CANTÓN, uno de los trabajadores del Palacio Municipal, que prefirió guardar el anonimato.

“Hay mucha violencia en casi todo junio y la gente no sale, el pueblo está mal ahora; está prácticamente en toque de queda. Las cosas no han regresado a la normalidad desde el 25 de mayo. Por la violencia no se abrían las oficinas del Palacio Municipal, a veces sí se trabaja, a veces no”, comentó.

Continuó: “Los capos se dividen el territorio, tienen varios municipios en disputa y ahora le tocó a Parácuaro. Nadie cuida el pueblo, estamos abandonados. Los grupos armados se enfrentan y en cualquier momento se puede soltar una balacera”.