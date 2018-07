Alertan que vagones del Subway viajan con velocímetros dañados

Los propios conductores deben controlar manualmente la velocidad de los trentes

El que existan desperfectos y hayan fallas en muchas estaciones del Subway no sorprende a nadie, ya que la infraestructura del sistema de trentes subterráneos de la Gran Manzana tiene más de 110 años de existencia. Pero el que muchos vagones funcionen con instrumentos en mal estado, sí ha desatado las alarmas en muchos neoyorquinos.

Por ejemplo, un 90% de los vagones del tren D funcionan con velocímetros en mal estado, lo que no permite a los conductores controlar con exactitud a qué velocidad viajan esos trenes.

Así lo reportaron los propios trabajadores de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) que hablaron con el New York Post, y que contaron que en más del 50% de los trenes de la línea B y R, los velocímetros tampoco funcionan, obligando que los choferes tengan que controlar de forma manual la velocidad en que van los trenes.

“Los peligrosos problemas” que plagan los trenes, como indicaron los conductores, no solo afectan a los vehículos, algunos de los cuales llevan décadas en funcionamiento, sino también los radios que los propios empleados utilizan para comunicarse, así como las cámaras de seguridad y señales en los túneles y estaciones.

“Más de la mitad de los trenes en esas tres líneas tienen algún problemas o defectos mecánicos”, indicó el conductor Eric Loegel.

Esto, además de representar un peligro para los pasajeros, también resulta en retrasos innecesarios de los trenes ya que los conductores deben bajar la velocidad manuablemente para evitar el pasarse señales. Y que los equipos instalados en la década de los 80 no funcionan y no reconocen esas señales, y por ello los vagones no reducen su marcha de forma automática, y tampoco se frenan en casos de emergencia.

Según los trabajadores, la MTA les ha indicado que deben estar en capacidad de saber “pos sus propios instintos”, cómo controlar la velocidad si los equipos no están funcionando adecuadamente.

“No hay manera de diferenciar ente 10 mph y 15 mph, y es una diferencia entre sobrepasarse una señal o no”, dijo el operador de trenes Jason Norris.