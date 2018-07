Casi 17,000 inquilinos de NYCHA están atrasados en pago de renta

Esto supone el 9.7% de los 175,000 apartamentos de vivienda pública que hay en la Gran Manzana

Casi uno de cada diez inquilinos de vivienda pública en la ciudad de Nueva York no pagan su renta a tiempo, lo que afecta a los fondos de la Autoridad de Vivienda (NYCHA).

Un total de 16,983 residentes están atrasados en tres meses o más con los pagos de su renta, lo que supone $55.3 millones.

Es un 9,7% de los 175,000 apartamentos que posee este sistema de vivienda pública en la ciudad de Nueva York, el mayor a nivel nacional. El número de morosos aumentó respecto de 2017, cuando a estas fechas había 14,944 propietarios con tres meses sin pagar, lo que representaba el 8.5%.

Algunos inquilinos no pagan porque no se lo pueden permitir, pero otros no lo hacen por principio. Algunos inquilinos alegan que no hay agua caliente disponible cuando se quieren duchar, o que los aires acondicionados no funcionan, o que las instalaciones están abandonadas.

Lo cierto es que el alcalde Bill de Blasio, aseguró que invertirán $400 millones para hacer reparaciones en 2,400 apartamentos. Una inversión que se mostró necesaria cuando la semana pasada se conoció que casi 5,000 niños estuvieron expuestos en edificios de vivienda pública a niveles altos de plomo.

Las autoridades dijeron que inspeccionarán 130,000 hogares y ya sólo esa inspección supondrá una inversión de $80 millones.

De todos los que no han pagado este 2018, sólo hubo 164 casos de desalojos por impago. El año pasado, hubo un total de 322 desalojo, menos de la mitad de las 659 que se registraron en el 2013.

El precio medio de la renta de este tipo de vivienda es de $522 al mes, pero pueden variar de un precio mínimo de $10 hasta $3,000, dependiendo de los ingresos del propietario y del tamaño del apartamento.