Una joven busca ayuda en internet para el acné de su hermano autista y la respuesta es increíble

El acné quístico puede ser frustrante y doloroso, pero es tratable

Cuando un adolescente con autismo comenzó a desarrollar un tipo de acné muy doloroso, su hermana recurrió a internet para recibir asesoramiento sobre el cuidado de la piel y ayudar a eliminarlo

Alec, de 16 años, de California, tiene sensibilidades sensoriales relacionadas con el autismo y no puede tolerar el agua o las máscaras húmedas que le tocan la cara.

A medida que comenzó a desarrollar acné en su adolescencia, exacerbado por los medicamentos que toma y una dieta específica que debe seguir, su familia comenzó a buscar diferentes maneras de ayudarle con los problemas dermatológicos.

“Probamos muchas cosas, incluso acudir a un dermatólogo de forma regular, pero ninguna de sus recomendaciones realmente lo estaba ayudando”, contó su hermana, Callie Ross-Smith, de 19 años, a Inside Edition.

“Eso no quiere decir que el dermatólogo no supiera lo que estaba haciendo, sino que realmente no sabía qué hacer con mi hermano”.

Fue entonces cuando decidió comunicarse con una comunidad en Reddit para encontrar soluciones.

Ella escribió sobre los diferentes medicamentos que Alec estaba tomando y por qué ciertos medicamentos o cremas no ayudaron.

El hilo de mensajes despegó, obteniendo más de 100 respuestas detalladas en solo días.

“Recibí una gran variedad de respuestas, y todos estaban tan emocionados de hacer sugerencias”, dijo.

Al final decidieron que lo mejor era una simple rutina de lavarse la cara con un limpiador suave por la mañana, usando un limpiador profundo y una almohadilla de ácido salicílico por la noche e hidratando con una crema ligera.

Mientras que Callie dijo que esperan ver resultados en los próximos meses, está más inspirada por la rapidez con la que la comunidad en internet se unió para apoyar a su hermano.

“Estamos más cerca que cerca”. Él es mi mundo. Estamos en sintonía “, explicó Callie. “No voy a mentir, él es un dolor a veces, pero al final del día, cuando llego a casa de la escuela o el trabajo, me encanta ver lo bien que está prosperando en este momento y lo lejos que ha llegado. Es la persona que más extraño ahora que me mudé”.