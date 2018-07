El lío por cuenta de recaudación de fondos tras muerte de Lesandro “Junior” Guzmán-Feliz

Aquí hay “gato encerrado”…

NUEVA YORK – Manny Ortiz, el hermano de Lesandro “Junior” Guzmán-Feliz, alertó de una supuesta cuenta de recaudación de fondos falsa levantada a raíz de la muerte del menor el 20 de junio pasado.

La cuenta bajo el nombre “Stop The Violence” en GoFundMe busca supuestamente recolectar dinero para proyectos educativos para jóvenes en zonas violentas de Nueva York.

Al momento, ha recaudado mas de $2,500 dólares desde que fue levantada el 4 de julio.

Curiosamente, Anthony Ramos es el nombre de la persona que ha estado grabando videos cuando la madre de “Junior”, Leandra Feliz, recibe regalos de personas que a la distancia se solidarizan con la muerte.,

Adicional, Genesis Feliz, hermana de Junior y Ortiz, compartió la página de GoFundMe en su Facebook hace una semana.

Sin embargo, en publicaciones en su perfil en la red social, Ortiz alega que esa campaña es de un estafador y pide que no colaboren.

“Está cuenta de GO FOND ME. Es falsa y no tiene nada que ver con mi madre. Lla alguien callo en las manos oscuras y fue engañado con 200 dolares tambien está persona ofrece t-shirt de junior por 50 dollar. Pero todo es una falsa”, lee uno de los mensajes en la página.

Usuarios de redes preguntan cuál es la verdad dadas las distintas versiones, pero éstos no reciben respuesta por parte de Ortiz o algún otro miembro de la familia. Cibernautas además piden los enlaces a las cuentas oficiales sin recibir contestación.

Se desconoce si hay dos cuentas de “Stop the violence”, pero en la búsqueda hecha por El Diario solo aparece la citada por Ortiz.

No es la primera vez que el joven denuncia a supuestos estafadores que usan el nombre de la familia para enriquecerse. Hace una semana hizo una alerta similar por cuentas de Instagram que son falsas.