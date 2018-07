Proyecto de ley dará telefonía gratis a presos de Rikers

La ciudad recolecta alrededor de $5 millones de dólares por las llamadas

El Concejo Municipal aprobará un proyecto de ley que permitiría a los internos de Rikers hacer llamadas telefónicas gratuitas.

La legislación ya fue validada ayer por el Comité de Justicia Criminal del Concejo.

Actualmente los reclusos pagan un recargo de 48 centavos por usar el teléfono, más 8 centavos por minuto durante los primeros tres minutos y 11 centavos por minuto para llamadas más largas, según el contrato de la ciudad con el proveedor Securus.

Securus también cobra tarifas adicionales para colocar inicialmente dinero en las cuentas de los internos.

Los acusados ​​”indigentes”, es decir, aquellos que no pueden pagar sus propios abogados y que aún no han sido condenados por los presuntos delitos que los llevaron a Rikers, tienen permitido tres llamadas gratuitas por semana. Una vez condenados tienen derecho a dos llamadas sin costo por semana, detalló New York Post.

La ciudad termina recolectando alrededor de $5 millones de dólares por las llamadas, y Securus gana $3 millones adicionales, de acuerdo con el grupo “Brooklyn Defender Services”, que ha estado abogando por la telefonía gratuita.

La medida es “un rompimiento del status quo en que la ciudad de Nueva York está generando ingresos de sus cárceles“, dijo Jared Chausow, especialista en políticas del grupo.