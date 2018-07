Critican a De Blasio por no considerar “seria” la explosión en Flatiron

Más tarde reconoció la presencia en el área de asbesto, un carcinógeno potencialmente mortal

El alcalde Bill de Blasio argumentó que se mantuvo al margen de la explosión de tuberías de vapor y asbesto esta mañana en Flatiron porque el incidente no fue lo suficientemente “serio” como para precipitarse a la escena.

Desde El Bronx, en una conferencia de prensa no relacionada con el tema, el alcalde dijo que “teniendo en cuenta que el incidente había terminado y no había heridos graves, esa es una situación en la que no siempre voy, obviamente”.

“Voy cuando algo está en curso o ha habido un impacto más grave”, dijo, citado por New York Post.

Más tarde, el alcalde participó en una rueda de prensa cerca de la zona del accidente, donde afirmó que las pruebas realizadas en el área habían encontraron asbesto, un carcinógeno potencialmente mortal.

Unos 50 edificios, incluidos algunos residenciales, han sido evacuados, y nadie podrá volver a entrar hasta que se considere seguro, agregó. De esos, 28 edificios han sido considerados de “alto riesgo” y 21 de “riesgo mediano”.

De Blasio afirmó que a los funcionarios les preocupaba que fibras de asbesto pudieran haber sido absorbidas por los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado de los edificios en el área.

En la mañana Con Edison informó que estaba llevando a cabo pruebas ambientales para detectar asbestos y otros contaminantes, e instó a quitarse la ropa y bañarse a quienes hayan estado expuestos a cualquier escombro o vapor en el área.

“Aproximadamente cien miembros de FDNY requerirán descontaminación, así como otros miembros que operan aquí y civiles. Hay dos estaciones de descontaminación instaladas” en la 5ta avenida, en la esquina de las calles 19 y 22. “Cualquiera que se sienta afectado por esto y posiblemente contaminado puede presentarse en uno de esos lugares para su evaluación”, afirmó desde la zona el comisionado Daniel A. Nigro, jefe del cuerpo de bomberos (FDNY).