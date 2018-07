Un obstáculo más para mejorar los bajos salarios

Las condición de no trabajar para competidores llega hasta los trabajadores con cheques más bajos

Las cláusulas de “no competencia” son frecuentes en trabajos de alta responsabilidad y acceso a estrategias de gestión de empresa que se quieren mantener confidenciales. Con ellas se trata es de que ciertas personas no se vayan a empresas de la competencia o se establezcan por su cuenta durante cierto tiempo o lugar, compitiendo deslealmente con su antiguo empleador con los conocimientos adquiridos en el anterior trabajo.

El problema es que estas cláusulas y prácticas restrictivas de competencia llegan hasta los trabajadores de salarios bajos y mínimos de escasa cualificación y ningún acceso a la gestión. Normalmente ocurre con acuerdos de no poaching, el pacto de no contratar a un empleado de un competidor. Según un estudio de los economistas Evan Starr, JJ Prescott y Norman Bishara está jugando un “papel importante a la hora de limitar el crecimiento del empleo y de los salarios”.

Se crea así un monopsonio, es decir una situación comercial en la que solo hay un comprador para un determinado producto o servicio, que viene a ser una forma de monopolio. En este caso el monopsonio en el mercado laboral distorsiona la competencia e impide que los trabajadores cambien de empleo lo que limita la capacidad de negociación del salario que se tenga además de impedir la movilidad social.

El problema añadido es que muchos trabajadores de bajos ingresos, principalmente del sector de franquicias de comida rápida pero también en salones de belleza, no saben hasta muy tarde que firman estas cláusulas o que existen acuerdos entre las empresas. Desde luego, a diferencia de los empleos de alta retribución, no negocian el precio que se paga por ello.

Según el mismo estudio de Starr, Prescott y Bishara, en 2014 hasta el 12% de los trabajadores sin grado de bachelor y con ingresos por debajo de los $40,000 anuales firmaban estas cláusulas de no competencia en sus trabajos. Además, y según este estudio, “aproximadamente esta cláusula se demanda en uno de cada tres contratos una vez que el trabajador ha aceptado la oferta de trabajo. Solo el 10% de las personas negocia el precio que se impone a esta limitación.

“Dependiendo del momento en el que un acuerdo de no competencia se firme, antes o después de la oferta, este funciona mejor o peor para el trabajador. Quienes los conocen antes de aceptar una oferta ganan salarios un 9.7% más elevados. “Lo que contrasta con los trabajadores que acuerdan estas cláusulas después de acerptar la oferta ya que no reciben ningún beneficio salarial o de formación en comparación con aquellos que no la firman”.

Algunos economistas ya habían avisado en los últimos años de que los acuerdos entre empresas para no contratar a trabajadores de competidores empezaban a ser frecuentes. Este mismo mes las fiscalías generales de 11 estados, entre ellos las de Nueva York y California, han lanzado una investigación sobre ocho empresas de comida rápida a propósito de esas prácticas.

A instancias del fiscal general del estado de Washington, siete cadenas, entre ellas McDonald´s y Arby´s, han acordado no usar estos acuerdos non poaching que limitan la contratación de trabajadores de la competencia. El fiscal, Bob Ferguson, asegura que las empresas tienen que competir por los trabajadores de la misma manera que lo hacen por los clientes.

Algunos estados están empezando a legislar estas prácticas que son un gran obstáculo para mejorar las condiciones laborales de quienes más lo necesitan y los senadores demócratas Elizabeth Warren y Cory Booker están requiriendo por carta a casi un centenar de empresas que les revelen sus cláusulas de no poaching y han presentado una propuesta de ley para ilegalizar esta práctica.