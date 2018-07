Video: Indignante reacción de conductora de televisión mexicana tras atropellar a un perro

Eliza Valles, quien trabaja para Multimedios, contó de forma burlona el incidente que tuvo con el animal, lo cual ha generado repudió entre los amantes y defensores de los canes

Una mujer que ha sido reconocida como Eliza Valles, quien también ha sido identificada por ser conductora de televisión de la empresa mexicana Multimedios, se ha ganado el repudio de muchas personas, en particular de los defensores de animales, luego de haber compartido un video en donde en tono de burla, cuenta cómo acaba de atropellar a un perro.

“No fue mi culpa. Bueno sí, fue mi culpa, pero también del perro porque no corrió por su vida”, es lo que dice Eliza al principio del video, riéndose, acerca del incidente que tuvo durante un trayecto en carretera.

Valles agregó, entre risas, que se sentía como una “cri-cri criminal”, como una asesina que hizo algo malo y luego salió corriendo”. También se justificó por no haberse detenido luego del incidente diciendo que no quería ver la llantas de su auto ensangrentadas y sobre todo, porque llevaba prisa.

Pero lo que ha causado mayor indignación en redes es el mensaje que la joven envió, entre carcajadas, a los amantes y defensores de estos animales: “Van a decir todos los perro lovers que soy una mala persona, que no merezco vivir, que me linchen…quiero decirle a todas esas personas que me sentí muy mal. Hago una invitación a toda la sociedad a que tengamos cuidado”.

El video supera los 2 millones de reproducciones en Facebook y en Change.org se ha subido una petición en donde se solicita que “Eliza Valles, conductora de multimedios y matadora de perros deje de ser figura pública”.