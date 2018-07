Vídeo: Shakira volvió a Barranquilla y la cumbia le calentó las venas

Due to incredible demand, Shak has announced a second Mexico City show for the #ElDoradoWorldTour, on 12 October! Con las entradas para el primer show agotadas, Shakira acaba de anunciar una segunda fecha para el Estadio Azteca de la ciudad de México para el próximo 12 de Octubre! http://www.shakira.com/tour ShakHQ

A post shared by Shakira (@shakira) on May 21, 2018 at 12:05pm PDT