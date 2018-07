Zuleyka Rivera comparte más fotos de su último desnudo artístico

La conductora puertorriqueña parece no tener ni un solo gramo de grasa

La modelo y conductora del programa Un Nuevo Día se desnudó para la revista IN Puerto Rico. Aunque las partes más íntimas de su cuerpo están cubiertas por lo que parecen ser diminutos espejos la silueta de Zuleyka Rivera se dibuja a la perfección y por ende el desnudo ha sido brutal. Sin embargo, ya que las imágenes no revelan mayor intimidad estas no ha sido sujetas a la censura de la red social.

En la portada la revista hace eco del desnudo al señalar que la joven modelo “Viste su mejor piel“, y es que la belleza física de la también actriz la han convertido en uno de los rostros y cuerpos más deseados de las pantallas de Telemundo.

Las siguientes imágenes internas de la sesión fotográfica descubre un cuerpo con curvas simétricas y sutiles. Ya que por el ejercicio, entre otros aspectos, Zuleyka no posee un cuerpo que brille por exuberancias, pero sí goza de la firmeza y el tamaño que muchos, tanto hombres como mujeres, podrían considerar adecuado, deseable, perfecto e incluso irreal.