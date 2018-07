Ganó más de $1 millón en la lotería gracias a una desconocida

Quedaban pocos minutos antes del cierre del sorteo y el afortunado ganador no había comprado el boleto. Una mujer que se encontraba delante de él le cedió su lugar en la fila del supermercado y fue así como se convirtió en el ganador

Vaya suerte que tuvo un hombre llamado Arron Walshaw, quien hace un par de días ganó $1.3 millones de dólares al haber comprado uno de los boletos ganadores de la lotería pero sobre todo, gracias a a amabilidad y buen gesto que tuvo una mujer desconocida.

Según ha contado el afortunado ganador a The Mirror, acudió a un supermercado en Osset, Inglaterra, para comprar el boleto; sin embargo, quedaban escasos minutos para que pudiera hacerlo pues estaban a punto de dar por terminado el sorteo.

El hombre se encontraba formado en una caja del súper esperando su turno, pero la mujer que se encontraba delante de él, quizá notó que se encontraba un poco ansioso y nervioso, por lo que decidió cederle su lugar y gracias a este gesto fue como tuvo tiempo de comprar el boleto ganador.

“Seguramente notó que estaba en apuros y por eso insistió en que fuera antes que ella. Fue un golpe de suerte. No creo que hubiera podido comprar el boleto a tiempo si ella no me hubiera dejado pasar primero. Nos gustaría verla de nuevo y agradecerle por cambiar nuestras vidas”, comentó Arron.

24 horas después, este chico de 32 años se enteró que había obtenido el premio de la lotería. Con esto, planea trabajar menos horas en su propio negocio y organizará pronto la gran boda para darle gusto a su novia, además de que planea comprar pronto una casa y un automóvil.