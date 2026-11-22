Una pequeña letra D distingue a una de las monedas de 10 centavos más buscadas de Estados Unidos. Un ejemplar Mercury de 1916 acuñado en Denver alcanzó $47,045 tras recibir 39 ofertas de coleccionistas en una subasta de GreatCollections que terminó el 15 de noviembre de 2026.

Dónde debes buscar la letra D

Primero, comprueba que la fecha del frente sea 1916.

Después, voltea la moneda y busca una D pequeña en la parte inferior izquierda, cerca del borde, a la derecha de la E de ‘ONE’ y debajo de la rama de olivo.

Esa marca identifica a la Casa de Moneda de Denver.

La fecha por sí sola no basta para identificar esta emisión.

Las monedas Mercury también se fabricaron en Filadelfia, cuyos ejemplares no llevan marca de ceca, y San Francisco, identificadas con una S.

Tampoco debe confundirse el monograma del diseñador en el frente con la marca que indica dónde se acuñó.

En 1916, Denver produjo solo 264,000 monedas Mercury de 10 centavos.

Filadelfia acuñó 22,180,000 y San Francisco, 10,450,000.

Esa diferencia de producción ayuda a explicar el interés de los coleccionistas por la versión 1916-D.

Cómo reconocer el diseño Mercury

La Casa de Moneda fabricó esta serie entre 1916 y 1945.

Su diseñador, Adolph A. Weinman, representó en el frente a la Libertad de perfil con un gorro alado, símbolo de la libertad de pensamiento.

El parecido con el dios romano Mercurio dio origen al nombre popular de la moneda.

El anverso incluye ‘LIBERTY’, ‘IN GOD WE TRUST’ y el año.

En el reverso aparecen un haz de varas atadas alrededor de un hacha, conocido como fasces, y una rama de olivo, junto con ‘UNITED STATES OF AMERICA’, ‘ONE DIME’ y ‘E PLURIBUS UNUM’.

La pieza pesa 2.5 gramos, mide 17.9 milímetros de diámetro y está compuesta por un 90% de plata y un 10% de cobre.

Por qué conviene comprobar su autenticidad

“La rareza está en la fecha misma”, explicó GreatCollections. “Es necesaria para cualquier colección completa de monedas Mercury de 10 centavos y es una de las monedas más falsificadas de la numismática estadounidense, principalmente mediante la adición de una marca de ceca D (Denver) a una moneda común de 1916 de Filadelfia, lo que hace esencial la certificación independiente incluso en grados bajos”.

La casa añadió: “La demanda es constante en todos los grados, desde los ejemplares muy desgastados en adelante, y los ejemplares de calidad gema aparecen con tan poca frecuencia que cada uno se sigue de cerca”.

El ejemplar vendido pertenecía a la colección Hallett y estaba certificado por PCGS como MS-64 FB, con aprobación CAC Green.

La designación FB indica que se distinguen completamente las bandas centrales que sujetan las varas del reverso.

Por ello, encontrar una D en una moneda de 1916 es un primer paso. Su autenticidad y conservación son fundamentales para valorar cada pieza.

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