Mucho antes de que candidatos quisqueyanos ganaran escaños en el Concejo Municipal, la Legislatura estatal y el Congreso, la comunidad dominicana de Nueva York ya estaba formando dirigentes en iglesias, universidades públicas, asociaciones profesionales y organizaciones en vecindarios en donde de forma sostenida aumentaba la presencia de esta comunidad…pero ¿Cómo se convirtió ese trabajo comunitario en poder electoral? Esa es la pregunta que guía el libro ‘El ascenso político dominicano en Nueva York: Un estudio sobre la incorporación política étnica urbana’, del periodista y politólogo Fernando Aquino.

Con la migración posterior a 1965 como telón de fondo, el libro se concentra en el período de 1991 a 2021.

El lector encontrará historias sobre la formación de líderes, las disputas por abrir espacio en las estructuras del Partido Demócrata y las alianzas y rivalidades que marcaron ese avance, tanto dentro de la propia comunidad dominicana como con otros grupos.

Asimismo, Aquino examina cómo se dieron esos procesos en Manhattan, El Bronx, Queens y Brooklyn e incorpora su propia experiencia como candidato al Concejo Municipal en 2021.

“Los factores que influenciaron el crecimiento y el empoderamiento político dominicano son diversos”, dijo Aquino durante la presentación del libro este jueves en la Casa de la Cultura Dominicana en Washington Heights.

Entre los ejemplos que mencionó figuran la lucha por crear un distrito electoral, la fundación de la Alianza Dominicana y del Centro de Desarrollo de la Mujer Dominicana, y los esfuerzos por organizar a los taxistas.

“Esas iniciativas ayudan a entender dónde se formaron dirigentes, cómo construyeron redes de apoyo y qué demandas movilizaron a los vecinos antes de que ese trabajo se reflejara en las urnas”, explicó.

¿Cómo se investigó el ascenso dominicano?

La obra es un estudio con rigor académico basado en la tesis con la que Aquino obtuvo su doctorado en Ciencias Políticas en 2022 en el Graduate Center de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), bajo la dirección de John Mollenkopf.

Su enfoque se inscribe en los estudios étnicos y específicamente en la investigación sobre incorporación política étnica urbana, que indaga cómo las comunidades inmigrantes ganan acceso a las instituciones, a los partidos y a los cargos electivos.

El rigor se aprecia en cómo Aquino construye su explicación, pues revisó la literatura especializada, entrevistó a 26 personas vinculadas con la movilización política dominicana y analizó datos demográficos y electorales.

Los testimonios y las entrevistas y un trabajo académico muy exhaustivo le permitieron reconstruir decisiones, conflictos y alianzas. De igual forma el censo y los resultados electorales le permitieron examinar cómo cambió la población y dónde se tradujo ese crecimiento en representación.

La comparación entre los cuatro condados le sirvió para indagar qué condiciones aceleraron o frenaron ese avance.

“Es un libro que entrelaza muchos aspectos de la diáspora dominicana. Los nuestros empezaron a tener éxito en negocios en lugares en donde pocos se atrevían a ir. Así comenzó nuestra comunidad a establecerse en el negocio de supermercados y luego en el negocio de las bodegas. Se trata de una historia encadenada a todas esas cosas y de cómo los oficiales electos tuvieron que luchar para llegar a donde están”, ponderó.

Entre los diferentes nombres que forman parte del texto se encuentra José Peralta, quien fue el primer dominicano-estadounidense elegido al Senado del estado de Nueva York, representando al Distrito 13, en Queens (desde 2010 hasta su muerte en 2018) a quien Aquino entrevistó dos semanas antes de su partida.

La trayectoria de este líder político que comenzó en el movimiento estudiantil, ilustra el papel de la universidad pública en la formación de dirigentes. En palabras del autor, “CUNY fue un gran laboratorio para el liderazgo dominicano”.

La reconocida activista comunitaria Rosita Romero (a la izquierda) y el Moisés Pérez, fundador de la Alianza Dominicana (a la derecha) formaron parte del acto de lanzamiento de esta publicación en la Casa de la Cultura Dominicana en el Alto Manhattan. (Foto: Cortesía)

Cada condado, una historia

“Lo que pudimos constatar es que las comunidades inmigrantes tienen que desarrollar métodos distintos para poder incorporarse en los gobiernos”, dijo Aquino.

Por ejemplo, una campaña en Washington Heights podía apoyarse en una identidad dominicana compartida y en redes comunitarias arraigadas. En sectores de Brooklyn, explicó, “un candidato podía necesitar una convocatoria más amplia, capaz de reunir a votantes de distintos orígenes bajo una identidad latina común”.

En Queens, la diversidad de las comunidades hacía más importante tejer alianzas entre grupos. Mientras que en El Bronx, Aquino señaló que los aspirantes dominicanos también encontraron espacios de representación en el condado de la salsa.

“El puesto que los dominicanos estaban tratando de ocupar no estaba disponible porque estaba ocupado por otra comunidad, y era una comunidad latina”, detalló.

Estas comparaciones ayudan a responder una pregunta que atraviesa el libro: ¿por qué el crecimiento de una población puede traducirse en victorias electorales en un lugar y tardar más en otro? En este texto que ya está disponible en Amazon se puntualiza que importan también la organización comunitaria, las relaciones con los partidos y la capacidad de negociar apoyos.

La edición en español incorpora un prefacio que el autor escribió después de la publicación de la versión en inglés. Allí retoma unas elecciones primarias posterior al período que analiza el libro, para examinar cómo cambian las condiciones que permiten a una comunidad ganar o conservar poder, según explicó en la presentación.

Del periodismo a la investigación doctoral

Aquino llegó a Estados Unidos en 1991, el año en que comienza el período central de su estudio. Fue reportero de El Diario, donde cubrió la relación entre el gobierno y las comunidades hispanas y las movilizaciones que siguieron al caso de Kiko García, un inmigrante dominicano de 23 años que murió en 1992 por disparos del agente del NYPD Michael O’Keefe en el vestíbulo de un edificio en el Alto Manhattan. Su muerte desató varios días de protestas y disturbios.

En una de las marchas, más de mil personas se dirigieron al precinto 34 para exigir una investigación a fondo.

También fue portavoz de la Fiscalía General del Estado de Nueva York para la comunidad latina y de la conferencia demócrata del Senado estatal. Ha sido docente en Lehman College y en 2021 compitió en las primarias demócratas por el Distrito 14 del Concejo Municipal, en El Bronx.

Su paso por el periodismo y por una campaña electoral le dio acceso directo a dinámicas que luego estudió desde la perspectiva de la ciencia política.

La pregunta de investigación ya estaba definida cuando ingresó al doctorado en 2012. “Yo entré al Graduate Center con la idea de estudiar el desarrollo político de la comunidad dominicana”, dijo.

En la presentación contó que el proceso le tomó más de diez años y resumió lo que buscaba con esa formación: “Quería tener también la capacidad lógica, ser acompañado de la ciencia para poder hacerlo”.

Washington Heights fue el gran símbolo del asentamiento dominicano en las décadas de 1970 y 1980. Con el tiempo, la comunidad se desplazó hacia El Bronx. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

Crecimiento y cambio

Como lo explican varios cruces estadísticos e investigaciones académicas, los dominicanos son hoy el grupo latino más numeroso de la Gran Manzana.

Según el Censo de 2020, superan los 700,000 residentes, cerca del 8% de la población neoyorquina, esto implica que superaron a los puertorriqueños, quienes durante décadas fueron el principal grupo latino.

En 1990, los boricuas representaban el 49% de los hispanos de la ciudad, asimismo los dominicanos son el mayor grupo de inmigrantes de Nueva York.

Washington Heights fue el gran símbolo del asentamiento dominicano en las décadas de 1970 y 1980. Con el tiempo, la comunidad se desplazó hacia El Bronx, que hoy concentra cerca de la mitad de los dominicanos de la ciudad.

Un estudio reciente del Graduate Center de CUNY también registra una caída de la población dominicana en la ciudad desde 2021, junto con un aumento de residentes en Nueva Jersey, Long Island y los suburbios del norte del estado.

La representación política avanzó por etapas. En 1991, Guillermo Linares fue elegido al Concejo Municipal y se convirtió en el primer dominicano en ocupar un cargo electivo en la ciudad. Adriano Espaillat llegó al Senado estatal en 2011 y en 2017 fue el primer dominicano en el Congreso federal.

Liderazgo dominicano en NY:

13 funcionarios electos de origen dominicano en tres órganos legislativos que representan a la ciudad de Nueva York: siete en el Concejo Municipal, cinco en la Asamblea estatal y uno en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, de acuerdo con cruce de datos obtenidos por El Diario.

En el Concejo Municipal, los siete son Christopher Marte, Shaun Abreu, Carmen De La Rosa, Pierina Ana Sánchez, Oswald Feliz, Justin Sánchez y Amanda Farías.

En la Asamblea estatal ocupan escaños Manny de los Santos, por el Alto Manhattan, y George Álvarez, Amanda Séptimo, Yudelka Tapia y Karinés Reyes, por El Bronx.