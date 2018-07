Política de Administración Trump para reunir a las familias separadas es un ‘fracaso’

Legisladores y defensores instan al gobierno federal a reparar la crisis migratoria

NUEVA YORK.– El bloque de congresistas neoyorquinos junto a defensores de inmigración apostados frente al edificio de la Corte Suprema, en Manhattan denunció este domingo lo que consideró “la fallida política de reunificación familiar de la Administración Trump”.

Bajo la consigna: “las familias deben permanecer juntas”, los legisladores fustigaron la política migratoria de “cero tolerancia” del gobierno federal e insistieron, es “la causa principal de la actual crisis de separación de familias en el país”.

Los congresistas demócratas por Nueva York, Jerrold Nadler, Nydia Velázquez, Adriano Espaillat y la presidenta del condado de Manhattan, Gale Brewer presidieron la demostración y posterior rueda de prensa.

“Necesitamos audiencias públicas inmediatas con el Fiscal General Jeff Sessions, el Secretario de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen y el Secretario de Salud y Servicios Humanos Alex Azar para hacerlos responsables de sus acciones”, dijo el congresista Nadler, que es miembro del Comité Judicial de la Cámara.

La separación de familias, en la gran mayoría niños, para que queden a manos de las agencias federales para su cuidado, fue solo un ejemplo del colapso de la comunicación en el gobierno federal que dejó a los niños inmigrantes en el limbo, a sus padres ignorantes sobre su paradero y enfurecidos a una mayoría de estadounidenses a través del país, coincidieron los legisladores y defensores de inmigración.

Entre tanto, entre las organizaciones defensoras de inmigrantes comparecieron la New York Civil Liberties Union, la oficina de Servicios para Inmigrantes y Refugiados de Catholic Charities, The Legal Aid Society, The Door y el director de New Sanctuary Coalition, Ravi Ragbir.

The Legal Aid Society recordó que la semana pasada presentó una demanda colectiva contra el gobierno federal en nombre de niños migrantes que fueron separados de sus padres por la Administración Trump y detenidos en el estado de Nueva York Estado.

La demanda busca garantizar que los niños conozcan el plan de reunificación y que tengan la oportunidad de consultar con sus padres y abogados para explorar el asilo y otras formas de ayuda.

Los congresistas y defensores insistieron en sus denuncias contra la Administración Trump, explicando que estudios médicos advirtieron sobre el trauma grave en los niños.

Como se recuerda, un audio que se filtró mostró a varios niños llorando desconsoladamente en un centro de detención, mientras oficiales de la Patrulla Fronteriza bromeaban, lo cual causó indignación nacional.