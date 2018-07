Realizan más de 2 millones de pruebas de VIH en El Bronx en 10 años

Una iniciativa llamada "The Bronx Knows", que arracó en 2008, ha permitido vincular a muchas personas con diagnósticos positivos con la atención y tratamientos médicos que necesitan

El Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York (DOHMH) anunció recientemente un gran logro para la comunidad de El Bronx. En los últimos 10 años se han llevado a cabo más de 2.2 millones de pruebas de VIH y se ha ayudado a vincular a las personas que han resultado positivas con la atención y tratamientos médicos que necesitan para mantenerse sanos y, sobre todo, vivos.

Esto ha sido posible gracias al programa “The Bronx Knows“, la primera iniciativa en toda la ciudad de Nueva York de realización de pruebas de VIH en que se lanzó en 2008.

Tras realizar las pruebas y conocerse los resultados, a aquellos que son diagnosticados con VIH se les vincula con los tratamiento que necesitan para mantener su carga viral indetectable, y aquellos que resultan negativos pero que se encuentran en alto riesgo de contagiarse, son vinculados con servicios de prevención como la profilaxis previa a la exposición (PrEP), una píldora diaria, segura, que reduce en gran medida el riesgo de infección por VIH.

Según informó el DOHMH en un comunicado, gracias al éxito que ha arrojado el programa “The Bronx Knows”, la ciudad también lanzó una iniciativa similar llamada “Brooklyn Knows” en 2010. A esto le siguió “New York Knows“, una campaña más amplia que se lanzó durante el Día Mundial del SIDA en 2014 y que abarca los cinco condados de la Gran Manzana.

El DOHMH aseguró que el programa “New York Knows” es actualmente la iniciativa local de pruebas de VIH más grande del país y la misma ha permitido no sólo aumentar los servicios para realizar de manera fácil las pruebas de VIH en toda la ciudad, sino que también ofrece acceso a servicios de prevención del VIH y a tratamiento.

El DOHMH informó que aunque el número anual de nuevos diagnósticos de VIH se han reducido en toda la Gran Manzana, el VIH continúa afectando a muchos residentes de El Bronx. En el año 2016, unas 520 personas en El Bronx fueron diagnosticadas con VIH, lo que representó casi el 23% de todos los neoyorquinos diagnosticados por primera vez en 2016. En ese mismo año, casi 30,000 personas en El Bronx vivían con VIH, lo que representa el 2.5% de la población de ese condado.

“A pesar de que hemos logrado un gran progreso en la reducción de nuevos diagnósticos de VIH en toda la ciudad, todavía tenemos más trabajo por hacer en El Bronx y otras comunidades que llevan la gran carga del VIH”, dijo la comisionada de Salud de Nueva York, la doctora Mary T. Bassett.

Por su parte, el doctor Demetre Daskalakis, comisionado adjunto de la División de Control de Enfermedades del DOHMH, destacó que las pruebas de VIH son “una puerta de entrada” para los servicios de prevención y tratamiento del VIH.

“El Bronx ha liderado el camino a nivel mundial con ‘The Bronx Knows’, lo que demuestra que la activación de la comunidad con el apoyo de los sectores público y privado arroja resultados”, agregó Daskalakis.

El DOHMH lanzó ‘The Bronx Knows’ en el Día Nacional de Pruebas de VIH en 2008, con el objetivo de crear conciencia sobre las pruebas de VIH en ese condado y para ofrecer las mismas a los aproximadamente 250,000 residentes del condado que nunca habían sido examinados.

Ya para el año 2011, casi 80 agencias médicas y organizaciones comunitarias que representaban más de 140 sitios para hacerse la prueba en todo el condado se habían asociado a la iniciativa e informaron haber realizado más de 607,000 pruebas de VIH.

De acuerdo a una encuesta realizada en 2010, en las salas de emergencia de El Bronx, el 14% de los consultados no estaban al tanto de su estado VIH-positivo. Esto mejoró en 2015 cuando un sondeo similar reveló que la cifra era de sólo el 5%.

El “The Bronx Knows” es parte del plan del alcalde Bill de Blasio conocido como ‘Ending the Epidemic‘ (EtE), que busca a poner fin a la epidemia de VIH para año 2020 en la ciudad de Nueva York.

Para encontrar un sitio para hacerse la prueba de VIH en El Bronx o en otro condado de la ciudad, visite el Mapa de Salud de NYC, llame al 311, o envíe un mensaje de texto con la mensaje TestNYC (SaberNYC para español) al 877-877.