Adrián Uribe sobre su lucha entre la vida y la muerte: “Tuve un encuentro con Dios”

El actor asegura que haber regresado de la muerte le ayudó a reflexionar sobre el verdadero valor de la vida

Adrián Uribe platicó con Dios mientras luchaba entre la vida y la muerte debido a una oclusión intestinal que lo mantuvo internado en el hospital por cuatro semanas.

“Definitivamente tuve un encuentro con Dios. Fue una cosa muy hermosa dentro de lo fuerte que estaba viviendo.

“Me dijo que no perdiera la fe, que nunca dejara de creer en Él, que Él me iba a sacar adelante, y así lo hizo“, afirmó, en entrevista.

Un espectro de luz fue lo que observó mientras vivía un intenso duelo, dijo.

A casi dos meses de haber superado la prueba, el comediante compartió ese encuentro, despreocupándose de lo que comenten.

“Lo vi, vi su cara, su cuerpo, su presencia, fue algo hermoso, de verdad. Creo que valió la pena todo lo fuerte que viví nada más por ese momento tan hermoso.

“Si lo digo, seguramente dirán que eran los efectos de la anestesia y de todas las medicinas, pero sí tuve un encuentro muy lindo“.

Haber regresado de la muerte le ayudó a reflexionar sobre el verdadero valor de la vida.

“Cuando te sientes vulnerable en una cama de hospital, un mes hospitalizado, terapia intensiva, te sientes solo, lo fuerte que uno siempre se siente en viajes o de gira, ahí te das cuenta de que sin salud no somos nada“, sostuvo.

Su motor principal para la recuperación fue la familia, a la que, considera, ha descuidado por dedicarse al trabajo.

“Me arrepiento del tiempo que he desperdiciado con mi familia, con la gente que, en algún momento, le has hecho daño, porque efectivamente ahí es cuando pides perdón y te perdonas a ti mismo“.

Paralelo a su recuperación, Uribe empezó a retomar, poco a poco, su vida profesional. El primer paso fue aceptar la invitación de Me Caigo de Risa para participar en el programa que se transmitirá el 1 de agosto, a las 20:00 horas, por el Canal 5.

“Me siento muy bien, afortunadamente cada día mejor. No tengo recomendaciones especiales, sólo comer bien y no hacer ningún tipo de ejercicio abdominal que me pueda lastimar“.

Además, planea trabajar con Consuelo Duval en un proyecto de comedia, a 10 años de haber convivido en ‘La Hora Pico’.

