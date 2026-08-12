Xavi Hernández asumirá como nuevo seleccionador de Países Bajos hasta el Mundial 2030

El exjugador y director técnico español Xavi Hernández fue anunciado oficialmente como el nuevo seleccionador absoluto de Países Bajos, cubriendo la vacante dejada por Ronald Koeman tras la conclusión de la Copa del Mundo 2026.

La desvinculación de Koeman se produjo tras la eliminación de la ‘Oranje’ en la ronda de dieciseisavos de final del certamen frente a Marruecos desde el punto penal, cerrando un ciclo al frente del banquillo nacional iniciado en abril de 2022.

“Xavi Hernández ha sido nombrado como el nuevo entrenador principal de la selección masculina de los Países Bajos. El entrenador español de 46 años toma el relevo de Ronald Koeman. Xavi ha llegado a un acuerdo con la KNVB sobre un contrato que se extiende hasta la Copa Mundial de la FIFA 2030”, comunicó la Real Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) mediante una nota oficial.

El debut oficial de Hernández al frente del combinado neerlandés está programado para el próximo 24 de septiembre ante el seleccionado de Alemania, en el marco de la UEFA Nations League.

Esta incorporación representa el retorno del técnico catalán a los banquillos tras su salida del FC Barcelona en mayo de 2024, ciclo en el que cosechó los títulos de la Supercopa de España y LaLiga durante el curso 2023.

Curiosamente, la llegada de Xavi al banquillo neerlandés replica el antecedente registrado en octubre de 2021, cuando el estratega egarense relevó al propio Koeman en la dirección técnica del FC Barcelona.

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