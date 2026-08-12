Lionel Messi reaparece con el Inter Miami en la Leagues Cup tras el fallecimiento de su padre

El futbolista argentino Lionel Messi volvió a sumar minutos competitivos con el Inter Miami al ingresar al inicio del segundo tiempo en el encuentro de la Leagues Cup frente al Club León, en un duelo disputado en suelo estadounidense.

El capitán del conjunto de Florida había viajado a Argentina el pasado fin de semana debido al deceso de su padre, Jorge Messi, a los 68 años de edad. A raíz de esta situación, el atacante se ausentó del compromiso previo del torneo frente al Monterrey, encuentro que concluyó con derrota para su equipo por 1-2.

Sin embargo, el Inter Miami quedó fuera de la Leagues Cup 2026 al sufrir una derrota por 2-3 frente al Club León en la última jornada de la fase de grupos. El conjunto estadounidense, que requería un triunfo por amplio margen para aspirar a la clasificación, cerró su participación en el certamen con un registro de una victoria y dos caídas.

La inclusión del delantero en la convocatoria causó sorpresa en el entorno del club, dado que no había completado sesiones de entrenamiento grupales desde su retorno del territorio sudamericano. Su ingreso al campo fue recibido con una ovación por parte de los aficionados presentes en el estadio.

Reflexión sobre su entorno y su futuro profesional

Horas antes del encuentro, el jugador compartió un mensaje en sus plataformas digitales oficiales expresando el impacto emocional que supuso la pérdida de su progenitor y haciendo un repaso del acompañamiento que este le brindó a lo largo de su carrera deportiva. En la misma publicación, el futbolista de 39 años dejó abiertas las interrogantes sobre la continuidad de su trayectoria en el fútbol profesional.

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