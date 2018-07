Justin Bieber nunca ha querido ‘tanto’ como a Hailey Baldwin

Las palabras de amor del cantante siguen rompiendo el corazón de los fanáticos de Selena Gomez

Al margen de que ciertos internautas y pseudoexpertos del mundo del corazón hayan insinuado, medio en broma medio en serio, que el repentino compromiso matrimonial de Justin Bieber y Hailey Baldwin -y el de Ariana Grande y Pete Davidson, todo sea dicho- podría ser resultado de una descabellada maniobra publicitaria urdida por el influyente mánager de los dos artistas, Scooter Braun, lo cierto es los allegados del astro de la música aseguran ahora que jamás habían visto al joven tan ilusionado y enamorado como lo está de su futura esposa.

“Justin se encuentra inmerso en uno de los mejores momentos de su vida, y no para de decirnos que nunca había estado tan seguro y feliz como una mujer. Justin simplemente está locamente enamorado de ella y sabe que es la chica con la que quiere pasar el resto de sus días“, ha revelado un informante al portal de noticias ‘Entertainment Tonight‘ en unas declaraciones que, a buen seguro, no habrán sentado demasiado bien a la madre del artista, Pattie Mallette, si ciertos son los rumores de que esta preferiría tener de nuera a Selena Gomez.

Pese a que no han trascendido más detalles sobre la ceremonia con la que el ídolo canadiense pondrá fin a su etapa como uno de los solteros más codiciados del mundo, las mismas fuentes apuntan que tanto el intérprete como la sobrina de Alec Baldwin están deseando casarse cuanto antes para poder pregonar ante el mundo la felicidad que les invadirá en su condición de marido y mujer.

“Justin y Hailey están deseando poder decir que son marido y mujer. Se llevan genial, congenian a la perfección y se encuentran en la misma página en lo que a objetivos y sueños de futuro se refiere“, ha señalado el mismo confidente para, a continuación, atribuir la ruptura que protagonizaron en 2016 al deseo de ambos de esperar a que llegara una época más propicia para cultivar su romance.

Y parece haber quedado meridianamente claro que, tras cerca de un año y medio de ‘reconversión’ personal y espiritual que además le ha servido para enterrar definitivamente en el pasado su carácter conflictivo y sus numerosos encontronazos con la justicia, Justin Bieber se halla en un momento ideal para dar un salto de madurez en lo referente a su ámbito amoroso, especialmente ahora que cuenta con la ayuda y “guía” de un poderosísimo aliado.

“Iba a esperar un poco antes de decirlo, pero la información se ha propagado rápido. Escucha, Hailey, simple y llanamente: ¡Me encanta todo de ti! Estoy decidido a pasar mi vida conociendo cada parte de ti, queriéndote con cariño y paciencia. Prometo encabezar nuestra familia con honor e integridad y dejar que Jesús, a través del Espíritu Santo, nos guíe en todo lo que hacemos y en cada decisión que tomemos. Mi corazón es completamente tuyo y siempre te pondré por delante en todo. Eres el amor de mi vida, Hailey Baldwin, y no querría pasarla con nadie más”, reza el impactante y religioso texto con el que Justin confirmaba públicamente la noticia.