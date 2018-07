VIDEO: Maradona dio entrevista en estado inconveniente ¡No podía ni hablar!

El exfutbolista argentino, quien además conducía un automóvil, apenas podía hilvanar una palabra con otra

Diego Armando Maradona volvió a ser centro de los reflectores, de las críticas y de la polémica.

En un visible y notorio estado inconveniente y al interior de un automóvil, mismo que conducía, el “Pelusa” accedió a dar una breve entrevista a la televisión argentina, sin embargo, el exfutbolista no podía hilvanar una sola palabra por el presunto grado de embriaguez en el que se encontraba.

Aunque apenas y podía hablar e incluso por momentos no se le entendía en lo absoluto, Maradona volvió a arremeter contra la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

“Hoy la casa madre del fútbol es un desastre”, dijo el “10” con mucha dificultad al momento de hablar.

“Yo hablo de dirigentes que sepan lo que hacen, no se puede ir a buscar a Tapia, a Ezeiza, los corruptos que están al lado de él, no me importan los nombres”, agregó también el campeón del mundo en México 86.

Diego también se refirió a su estado de salud, aunque con mucho trabajo para hilvanar una palabra con otra solamente alcanzó a decir: “Estoy bien, no tengo nada”.

En la Copa del Mundo de Rusia 2018, Maradona fue duramente criticado e incluso perdió todos sus privilegios como embajador de la FIFA, luego del lamentable espectáculo que dio desde el palco de honor en el partido entre Argentina y Nigeria que tuvo lugar en el estadio Zenit Arena de San Petersburgo, donde además de hacer señas obscenas a aficionados nigerianos, tuvo que ser sacado casi cargando por su estado inconveniente, incluso, paramédicos lo atendieron en el lugar.

Dale un vistazo al video y juzga por ti mismo ¿Estaba o no en estado inconveniente Diego Armando Maradona?