Video: Turista es empujada por un Guardia del castillo de Windsor

El vídeo se ha hecho viral en las redes sociales

LONDRES – Una turista y un Guardia Real británica están causando revuelo en las redes sociales al protagonizar un singular momento en las afueras del castillo de Windsor.

No se trata de algún romance, no. La razón es porque la turista se atrevió a cruzar la línea de seguridad e la Guardia real para tomarse una fotografía delante de uno de sus elementos, pero sus planes no salieron como ella pensó.

El guardia real británico empujó a la turista a las afueras del castillo de Windsor, una de las residencias predilectas de la reina Isabel II, como lo muestra un vídeo que se ha viralizado por redes sociales.

En el material de apenas 20 segundos, se puede ver como el guardia, luciendo el característico uniforme rojo y sombrero alto de piel de oso conocido como “morrión”, comienza su marcha.

La mujer, que se ha saltado el cordón de seguridad, se encuentra en el paso del guardia que no duda en continuar su marcha dando un fuerte empujón a la turista, que no deja de sorprenderse por la acción del guardia.

La turista lo único que pudo emitir fue agudo chillido, ya que ese empujón la tomó desprevenida. Y es que nunca creyó que eso pudiera suceder.

Tras el percance la afectada, que lleva un vestido amarillo, se hace a un lado y el soldado, impertérrito, prosigue con su paseo con una metralleta al hombro.

La secuencia, de la que no se conoce en qué fecha tuvo lugar, fue publicada el pasado 24 de julio en redes sociales y ya cuenta con más de 800,000 reproducciones.

Estos soldados tienen más de 350 años de historia y han defendido las residencias reales desde 1660, con el reinado de Carlos II.

Según el “Daily Mail”, existen pautas a seguir por estos guardias si son molestados por los turistas, entre ellas patalear y gritar.

Levantar el rifle se consideraría una advertencia final, apuntó el diario, después de lo cual los guardias pueden detener a la persona en cuestión.

Con información de EFE