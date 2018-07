Chicharito responde iracundo la crítica de un usuario en Twitter

La opinión de su 'detractor' fue respetuosa, pero el delantero del West Ham explotó y respondió con la víscera

CDMX, México – Javier Hernández no soportó las críticas de un usuario de Twitter.

Días después de que el Chicharito publicara una foto en la que hacía mofa del video sexual de Zague, el usuario @RealAlanLopez manifestó que el delantero del Tri no ha madurado y es mal ejemplo para sus seguidores.

“Es una pena y vergüenza que personajes como tú, representan al fútbol mexicano. Si de algo estoy my seguro, es que no me siento representado por ti, Hernández. Ni hoy, ni nunca”, escribió el tuitero.

Parece que los comentarios calaron hondo en el delantero mexicano, quien no se aguantó y se lanzó contra su detractor.

“Ah cabron, siempre ha sido uno de mis más grandes sueños. Representarte. Chin. No he podido. Mi queridísimo, chingon, ejemplar, único, PERFECTO, hermoso, excelente ser humano, gran mexicano y espectacular profesionista, tan honesto Alan López. Que todo lo mejore te llegue Abrazo (sic)”, escribió.

Más tarde el delantero mexicano borró su respuesta.