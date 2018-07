Este verano 75,000 jóvenes consiguieron trabajos temporales en NYC

El alcalde de Nueva York Bill de Blasio, anunció el miércoles que la Ciudad logró emplear a más de 75,000 adolescentes y jóvenes para trabajos temporales de verano en la Gran Manzana.

El Programa de Empleo Joven de Verano (SYEP), que existe desde 1963, ofrece seis semanas de trabajo en los cinco condados. Las aplicaciones para estos empleos finalizaron el pasado 30 de marzo, y este año, gracias a la asignación de fondos adicionales en el presupuesto de la Ciudad, se lograron inscribir a miles de jóvenes más en comparación con el 2017.

Estos empleos están disponibles para jóvenes de 14 a 24 años y pretende, además, beneficiar a personas desfavorecidas. En 2014, se inscribieron 1,000 jóvenes en situación vulnerable, y en 2018 esa cifra llegó a 3,000.

Entres estos años, además, el número general de inscritos se duplicó.

“Estamos aprovechando los recursos de la Ciudad para asegurar que la gente joven tenga una experiencia de trabajo real, explorar sus intereses profesionales y tener un verano productivo“, dijo De Blasio.

El programa combina trabajos en el sector público y colaboración con 60 entidades filantrópicas y del sector privado. Estos son algunos de los trabajos:

Tech: AppNexus, Techie Youth, Medidata

Fashion: Macy’s, Apparis, David Wolfson and Associates, Susana Monaco

Cultural Institutions: American Museum of Natural History, The Rubin Museum of Art, National Lighthouse Museum, The MET

Media: Emmis Communications, NY Women in Film and Television, Vox Media, A+E Networks

Retail: Modell’s, CVS, Walgreens

Health Care: Maimonides Hospital, Greater New York Hospital Association, Mount Sinai Health System

Real Estate: Jack Resnick+Sons, Tishman Speyer, Sotheby’s

Finance: Amalgamated Bank, Bank of America, NASDAQ, KPMG, Deloitte

Communications: Y&R, Seven Squared Media, Shareablee, Inc.

Law: The Legal Aid Society, Goldfarb & Fleece LLP, Laura Devine Attorneys

Nonprofits: donorschoose-dot-org, Commit to Green Inc., Kids in Need of Defense (KIND), Teach For All