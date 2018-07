Milagro médico en Nueva York para joven dominicana que no podía caminar

La joven vive en un barrio pobre de Santo Domingo, pero un donante anónimo le pagó todos los gastos

Con la ayuda de un samaritano, Nayelis de Luna pudo viajar haces tres meses de República Dominicana a Nueva York buscando un milagro de la ciencia. Y lo consiguió.

“Siempre fue un constante sufrimiento desde que nací y ya eso está mejorando”, explicó de Luna a NY1 Noticias.

La joven de 17 años no podía caminar normalmente luego de nueve cirugías sin éxito. Los doctores en la isla que no le daban esperanzas. “No lo creo. Estoy sorprendida porque yo pensé que ella nunca iba a caminar”, dijo su madre, Marisol Veras Rodríguez.

Nayelis nació con displasia congénita en ambas caderas, una condición que afecta los huesos en piernas y cintura. Como no fue tratada cuando era bebé, la condición la dejó discapacitada.

“Tuvimos que realizar una complicada cirugía de reemplazo de ambas caderas. Fue muy difícil porque tenía tejido cicatricial de todas las cirugías anteriores y porque sus piernas estaban más cortas, así que las alargamos y las colocamos en su lugar apropiado”, explicó Edwin P. Su, cirujano de caderas y rodillas del Hospital de Cirugías Especiales (HSS) de Nueva York.

Se trata de un milagro doble, pues la joven vive en un barrio pobre de Santo Domingo y no tenía recursos, pero alguien ofreció pagar todos los gastos, calculados en cientos de miles de dólares. Esa persona, un desconocido, no ha querido revelar su identidad.

El donante anónimo se encargó de los pasajes, la comida, el hospedaje y los gastos médicos, confirmó una vocera del hospital.

Ahora que puede moverse, Nayelis quiere viajar por todo el mundo, luego de llevar 17 años limitada a la casa y la escuela. “Nunca he prácticamente salido, ni conocido lugares. Quiero conocer muchos lugares”.

Y aunque no sabe quién pagó por su tratamiento, siempre le estará agradecida: “No tengo cómo pagarle porque le ha dado un cambio total a mi vida”.