Por qué beber cerveza cuando hace calor no es buena idea

Se cree popularmente que esta bebida te "refresca", pero cuando hay temperaturas extremas, es contraproducente tomarla

Una gran ola de calor azota a diversas partes del mundo, por lo que en esta época del año es frecuente que la gente sufra de golpes de calor y deshidratación que, si no son atendidas a tiempo, pueden llegar a ser mortales.

Es por ello que los especialistas recomiendan a la población, en general, beber mucha agua para evitar episodios como este, aunque la mayoría de los adultos prefieren cambiar el vital líquido por alguna que otra cerveza bien fría, pues popularmente se cree que esta alivia los estragos del calor.

Sin embargo, los médicos aseguran que beber cerveza en exceso en esta temporada es peor de lo que crees, ya que el alcohol provoca mayor pérdida de líquidos; además, por ser una bebida fría puede incrementar la temperatura corporal

Además, al ser una bebida que se toma fría puede incrementar la temperatura corporal, y al bajar de golpe, el organismo se ve obligado a compensarla y solo se tiene una sensación de frescura temporal.

Especialistas en el tema también han indicado que no es aconsejable beber sueros si no existen casos de diarrea, pues no da más propiedades que el agua.