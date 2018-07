Cardi B cancela su gira con Bruno Mars

La rapera no quiere sacrificar a la pequeña Kulture

La rapera Cardi B se ha visto obligada a claudicar ante lo evidente: que los cuidados de su recién nacida Kulture, sumados a la incertidumbre generada por el último encontronazo con la justicia de su marido Offset -a raíz del cual él se enfrenta a cuatro cargos de gravedad variable-, desaconsejaban que se embarcara en un proyecto de tal envergadura como la gira de Bruno Mars, a quien tenía previsto acompañar como telonera en los próximos meses.

“He decidido no sumarme a Bruno este otoño“, ha anunciado a través de un comunicado escrito por y para sus fans. “Creía que tras a dar a luz a mi hija seis semanas serían suficientes para recuperarme mental y físicamente. También estaba convencida de que podría llevármela conmigo, pero ahora me doy cuenta de que subestimé todo esto de ser madre. No solo no estoy preparada aún a nivel físico, tampoco me siento capaz de separarme de mi bebé después de que los médicos me explicaran que sería seguro que me acompañara en la carretera. Espero que comprendan que esta es la decisión más dura que he tenido que tomar, pero debo hacer lo que es mejor para mí y para mi niña”, concluye.

En cuestión de minutos, Bruno Mars quiso responder a su mensaje para tranquilizarla y asegurarle que respetaba y apoyaba su decisión: “Lo más importante es tu salud y la de tu familia. Sé que los fans lo comprenderán. Estás haciendo lo correcto, no me cabe duda. También sé que compartiremos escenario cuando sea el momento adecuado. Te queremos, Cardi, y tocaremos ‘Bodak Yellow’ cada noche en tu honor. Por favor, dale un abrazo a tu pequeña de parte de todo el equipo de The 24K Magic Tour. Con amor, Bruno”.

En un principio Cardi estaba convencida de que podría seguir adelante con su agenda profesional tal y como había sido trazada antes de su embarazo. En una de las últimas entrevistas que concedió antes de dar a luz, la intérprete insistía en que no había razón para alterar sus planes porque siempre podía viajar de una ciudad a otra acompaña de su bebé.

“Lo que tengo en mente es lo siguiente. En el bus de mi gira cuento con mi propia habitación, y en el fondo lo que quiero es estar con mi bebé. El único momento en que me separaré de ella será cuando esté en maquillaje y peluquería o actuando. No quiero perderme nada; ninguna de sus sonrisas ni ningún momento. No quiero que mi hija me confunda con la niñera”, aseguraba segura de sí misma.