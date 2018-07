Marketing actual: Los cambios y herramientas que ha sugerido el mercado

Recuerda que en la actualidad, si hoy no estás en Google, tu negocio no existe

Hacer marketing es la acción más inteligente y natural para dar a conocer los productos y servicios de una empresa; ha existido por años y puede estar por seguro que seguirá existiendo. Ahora, es innegable que las técnicas y estrategias que se aplican actualmente han cambiado mucho, y justo de eso se hablará en este artículo ¿Reconoce las formas más exitosas de hacer marketing ahora? ¿sabe usted diferenciar ese momento en el que hubo un cambio drástico en el comportamiento del mercado? Le nombramos algunas de las actividades que han hecho evidente la transformación del entorno.

Internet cambió nuestras vidas y eso es un hecho que no se puede negar. Desde su llegada, hemos estado evolucionando aceleradamente. Para los consumidores esto significa tener acceso a cualquier tipo de información y para las marcas, definitivamente es el cambio más oportuno para el crecimiento natural de su empresa

¿Por qué natural?

Marketing de contenidos

El Internet se volvió una fuente rica de información útil para el usuario y canal abierto para compartir contenido, desde entonces, se empezó a experimentar lo que en la actualidad conocemos como el marketing de contenidos. Esto fue así porque, de forma casi inmediata, se formó una ola de contenidos desde distintos formatos, principalmente el contenido en texto mediante los blogs, en este movimiento nacieron grandes figuras que captaron la atención de miles e incluso de millones de internautas.

Al mismo paso, las marcas empezaron a comprender estos cambios y, de una vez, empezaron a generar contenido de utilidad y de interés para sus posibles clientes.

Entonces llegó un punto en el que el que la venta directa perdió su protagonismo y se estableció de forma definitiva el contenido como pilar fundamental de una estrategia de marketing moderno.

Las búsquedas en Google

La oferta y la demanda es otro punto que se empezó a ver desde otra perspectiva, es decir, ya no se trataba de conocer solamente el producto que mejor aceptación tenía en el mercado, más bien la cuestión apuntaba a conocer qué tipo de contenido era mejor aceptado por los usuarios, así como la venta directa, el propio producto, en sí, dejó de ser el punto focal de una estrategia.

Las empresas ya no estaban vendiendo productos, estaban ofreciendo contenido y haciendo esfuerzos para que aparecieran en la primera página de resultados de búsqueda de Google y cuanto más arriba estaba, mejor.

Para mejorar la oferta de contenido, las empresas empezaron a virar su atención a aspectos, que hoy en día, dicen mucho sobre quién es nuestro buyer persona o público objetivo.

Hablamos que para conocer la intención de búsqueda del consumidor, se empezó a indagar sobre aspectos como, por ejemplo: qué buscan en Internet, cómo lo buscan, a qué hora, desde dónde lo buscan, etc. Todo esto para empezar a trabajar desde la personalización de las estrategias y, sobre todo, de los contenidos

Posicionamiento SEO

Ser visible ante los ojos de los potenciales clientes es el deseo de todas las empresas, eso anteriormente se traducía en publicidad directa, es decir, para que una marca fuera visible, debía pagar por aparecer, por ejemplo, en revistas, TV, vallas, etc., y aunque siguen siendo técnicas efectivas, no se puede negar que el nuevo consumidor no recibe del todo bien este tipo de publicidad.

Y no es que rechaza totalmente la publicidad directa en medios tradicionales, pero ahora tiene un nuevo lugar para estar, vivir, interactuar y ser social: Internet

Por el inmenso deseo de aparecer en los resultados de búsqueda de Google e ir ganando las primeras posiciones, las marcas empezaron a comprender la importancia y el impacto que tenía la creación de un sitio web y a su vez la optimización del contenido y de todas las páginas.

Desde entonces, la frase “si no estás en Google, no existes” se hizo fama y ahora, en realidad, quien no está en Internet es un negocio invisible ante los ojos del consumidor.

Los nuevos aliados para hacer publicidad

Mucho antes de que los negocios estuvieran conscientes del poder del contenido y de la presencia en Internet, ya habían figuras trabajando en su imagen personal desde ahí, es decir, en el ámbito digital.

Figuras que por mucho estuvieron generando contenido divertido y entretenido para el resto de la comunidad online, ahora son aquellas personas que solemos llamar influencers. La originalidad y el tipo de contenido de un influencer es el secreto de su éxito; pero, además, es uno de los aspectos clave para determinar qué tan útil puede ser para un negocio aliarse con él.

El marketing tradicional siempre se ha valido de figuras públicas, reconocidas en la industria del cine, TV, música, etc., para tratar de llegar a un su mercado nicho. Y aunque sigue siendo una estrategia bien acertada, ahora hay una nueva figura, que a pesar de no ser un cantante reconocido o un actor de TV, tiene el poder de influir en la decisión de compra de miles de personas.

Actualmente se recomienda mucho trabajar de la mano de estas figuras, y se supone que funciona porque es una manera sumamente natural de llegar al mercado al que apunta.

Así como también es natural trabajar para conseguir que los clientes fieles se conviertan en embajadores de la marca.

Esto último puede ser toda una actividad realmente agotadora porque pregúntese: ¿Qué debo hacer para que mi cliente sea mi embajador? Son muchos los detalles que debe atender para conseguirlo, pero no es imposible.

Por ahora y para encaminarlo, es recomendable que se enfoque en generar una atención al cliente que jamás nadie pensó en recibir, algo que sea realmente extraordinario.

Centre sus esfuerzos en el clásico refrán “el cliente siempre tiene la razón” y verá que en materia de servicio, usted será amado.

El marketing actual ha sugerido una serie de cambios que sería imposible abarcar en este artículo, sin embargo, cuando su negocio entienda que el cliente es lo más importante y no su producto, usted verá que su forma de hacer mercadeo va a girar 180 grados. Un cambio que significará una mejor proyección de marca.