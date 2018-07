Esto dijo Dayanara Torres sobre sus hijos y Marc Anthony

🌸Hermoso Dia🌸 Cristian & Ryan… Gracias por llenar mi Vida de Alegrías. Amarlos, guiarlos, cuidarlos, protegerlos, enseñarles a ser todo unos caballeros, dedicados y respetuosos es mi Propósito. Siempre serán mi Prioridad, sus corazones siempre irán antes que el mío…. Espero estar haciendo un buen trabajo, no soy experta, pero dichosa de estar juntos en este camino. Los AMO, Mamá 🌷 . Cristian y Ryan. Thank you for bringing so much Happiness to my Life. Loving u, Guiding u, taking Care of u, teaching u to be Respectful Gentlemen has Always been My Purpose in Life. Know that I will always choose YOU above it all, because Your HEARTS will always come before mine… Hoping Im doing a good job, Im no expert, but Im so glad we are in this journey together… I LOVE U, Mom🌷 . #HappyMothersDay #Feliz #DiaDeLasMadres #Guerreras #Carta #letter #ToMyBoys #selfless #guerrera #love #aboveall #mother #MothersDay #Blessed Maligayang Araw ng mga Ina🇵🇭#thankful @omarcruzphoto @paulanthonylove @peopleenespanol

A post shared by Dayanara Torres (@dayanarapr) on May 13, 2018 at 8:55am PDT