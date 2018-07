Motorola Moto Z2 Play: un celular de gama media con excelente batería

Su batería duró un promedio de 17 horas en pruebas. Es uno de los smartphones más interesantes de su segmento

El Motorola Moto Z2 Play es uno de los teléfonos de gama media más interesantes que se puede comprar actualmente. Con los Moto Mods magnéticos y un montón de funciones de software y atajos, este teléfono va más allá de lo que la mayoría de teléfonos de esta gama pueden ofrecer.

Lo mejor del Moto Z2 Play es la duración de su batería. En nuestras pruebas de rendimiento con reproducción continua de video, el Z2 Play duró un promedio de 17 horas, lo que es bastante bueno para un teléfono que cuesta mucho menos que teléfonos premium como el Galaxy S8 y LG G6 (lo cuales duraron 16 horas y casi 13.5 horas, respectivamente, en las mismas pruebas).

Asimismo, la característica más inteligente del Z2 Play —y la más prometedora— es, en realidad, un comando de voz que abre apps al decir simplemente “Muéstrame” (así, como lees, en español). No hay necesidad de decir frases para invocar al dispositivo, como “Siri”, “Alexa” u “OK, Google”, antes de decirle al teléfono lo que quieres que haga. Sólo tienes que decir “Muéstrame YouTube”, “Muéstrame mapas”, y así sucesivamente.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas ya que su mejor función de software no siempre funciona. El mayor problema es que “Muéstrame” no funciona de manera consistente. En ocasiones se activaba en un bar muy ruidoso y otras veces ignora las órdenes, aún cuando se articula el comando en un lugar sin ruido.

Por otro lado, el teléfono se siente ancho e incómodo sin la cubierta trasera magnética. Sin embargo, a pesar de estos detalles, gracias a su batería, el software inteligente y los Mods magnéticos, el Z2 Play es una opción atractiva de gama media.

Por Jessica Dolcourt, CNET