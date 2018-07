Opinión: Layún y Chicharito no pueden, no deben insultar al aficionado

Los futbolistas llamaron 'subdesarrollados' y 'dormidos' a sus críticos

En horas recientes se supo por sendos posteos en Twitter que los futbolistas mexicanos Miguel Layún y Javier Hernández llamaron ‘subdesarrollados’ y ‘dormidos’ a todos aquellos que no están de acuerdo con su desempeño en la cancha, sobre todo, cuando portan la camiseta de la selección mexicana -como en el reciente fracaso en Rusia 2018– y que se los manifiestan abiertamente en redes sociales.

Mucho daño les hizo a Layún y Hernández la programación que les implantó el entonces ‘coach mental’ de la selección mexicana Imanol Ibarrondo, quien les quitó la autocrítica, la humildad y el tacto y les infló desproporcionadamente un ego malentendido que los mantiene en una burbuja de soberbia que está afectando irremediablemente su imagen pública.

Desde su púlpito digital, este par de futbolistas –tan amigos que hasta se decoloran juntos el cabello- gozan desproporcionadamente de la adulación y desprecian la crítica, y así no existe forma alguna de conectar con los aficionados que en su gran mayoría hoy los ven como lo que sus actos demuestran: figuras gratuitamente célebres, cuyo ejercicio profesional –no hay que olvidarlo- está sometido al escrutinio público, y que en honor a la verdad para este que escribe, está sobrevalorado, a pesar de ‘jugar en Europa’.

Es inadmisible que desde su posición este par de futbolistas -o algunos más como Rafael Márquez– agredan al aficionado e incluso cuestionen sobre su ‘felicidad’ o ‘falta de amor’ o a todo aquél que en los medios de comunicación no está de acuerdo con su desempeño. ¡Por su bien y el de sus carreras, no pueden, no deben!