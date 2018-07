Video: El emotivo documental sobre Paul Walker ya tiene trailer y fecha de estreno

Paramount Network promete un repaso por la vida del actor y los aspectos desconocidos de su carrera

Sus profundos ojos azules, su sonrisa pícara y su cuerpo trabajado fueron su carta de presentación, pero su talento y la suerte de haber encarnado a un emblemático personaje fueron los que lo catapultaron a la fama. Paul Walker era uno de los actores más convocantes y queridos de su generación cuando la tragedia dejó truncas su carrera y su vida. El 30 de noviembre de 2013, el protagonista de la saga ‘Fast and Furious’ moría a los 40 años, paradójicamente, en un accidente automovilístico. Casi cinco años después de aquel momento, Paramount Networks presenta un documental que retrata la vida del actor californiano y que promete momentos de pura emoción.

A través de material fílmico inédito, videos familiares y testimonios de sus seres más cercanos, el documental propone adentrarse en la vida de Walker y en aspectos desconocidos de su carrera como sus comienzos como modelo infantil de publicidades televisivas, sus años de estudios y la posterior obtención del título de biólogo marino.

Por supuesto que quedarán expuestas, también, sus grandes pasiones: el surf y -como Brian O’Conner, su personaje en ‘Fast and Furious’- los autos y la velocidad; pero también ahonda en la profunda relación con su hija Meadow y en su faceta solidaria, que alcanzó su punto culmine tras los terremotos que arrasaron Haití en 2010.

Entre los allegados al actor que brindan testimonio se encuentran sus hermanos Caleb y Cody Walker; el creador de ‘Fast and Furious’, Rob Cohen; los amigos y colegas del actor Tyrese Gibson y Oakley Lehman y el productor Matt Luber.

A pesar de que estaba anunciado para abril, ‘I Am Paul Walker’ se estrenará el 11 de agosto en Paramount Network que, de esta manera, engrosará su serie de documentales sobre personalidades queridas del mundo del espectáculo que “se fueron demasiado pronto”. La cadena ya ha presentado con éxito ‘I Am Heath Ledger’ (2017), ‘I Am Chris Farley’ (2015).