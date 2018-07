Los secretos de Melania Trump para mantener un cuerpo sexy y saludable

Lo sorprenderá lo sencillo que es su rutina para mantener su escultural cuerpo

Si hay algo de lo que no cabe duda es que la primera dama tiene la figura escultural. Su tiempo de modelo le dejó una disciplina óptima para mantenerse en forma con el paso de los años.

Además de un minucioso régimen de cuidado de su piel y una rutina de maquillaje de 75 minutos diarios la primera dama comienza cada día con un desayuno a base de frutas y jugo naturales.

De acuerdo con E! News, uno de lo pilares del buen estado físico de la Melania y de su figura es el amor por Pilates, especialmente porque puede hacerlo en casa, lo que es útil teniendo en cuenta sus intensos horarios de comidas y eventos protocolarios junto a su marido Donald Trump.

Pilates, que comenzó como un ejercicio de rehabilitación, se ha vuelto en los últimos años un elemento central de la rutina de ejercicios de la celebridades como Jennifer Lawrence, Miley Cyrus, Pippa Middleton y Selena Gomez.

El Segundo pilar de Melania para mantenerse en forma es jugar al tenis. Y aunque no hay canchas de tenis en la Casa Blanca, los Trump pasan gran parte de su tiempo en Mar-a-Lago, complejo que tiene cinco canchas de tenis las cuales la primera dama las convierte en su sitio favorito cada vez que viajan a Florida.

De igual forma Melania da uso, según fuentes cercanas a la Casa Blanca, de las cuatro canchas en el Trump National Golf Club en Bedminster, Nueva Jersey, donde los Trump también ha pasado numerosos fines de semana desde que llegaron a la Casa Blanca.

Pero lo días que Melania no puede complementar su Pilates con un juego de tenis la primera dama prefiere hacer caminatas usando pesas en sus tobillos. Caminatas por los jardines y lugares de la Casa Blanca son forman su rutina de ejercicios perfecta.

En una entrevista de 2011 con Allure, Melania reveló que el mejor consejo que su madre le había dado era simplemente relajarse.

“Cuando te cuidas a ti mismo , puedes ocuparte de los demás”, dijo. “Además, con respecto a la piel y el cuerpo, tienes que tener un poco de tiempo de relajación. Es bueno para tu mente y tu piel también”.

Por supuesto, ninguna rutina de entrenamiento es efectiva sin una dieta consistentemente saludable. La primera dama lleva un estilo de vida equilibrado y está abierto a indulgencias, como tomarse una Diet Coke o comerse un pollo al gratín, según confesó en una entrevista con la revista New York. Sin embargo aseguró que su dieta se basa principalmente en frutas y verduras.

“No es una dieta, solo me gusta comer sano porque me siento mejor y tengo más energía “, dijo Trump a Refinery29 en 2012. “Si me gusta comer algo, me gustaría comer algo de fruta o un poco de chocolate, porque creo tu cuerpo también necesita eso “.

Trump agregó que bebe un batido para el desayuno casi todas las mañanas, “con algunos naturales y muchas vitaminas“. De acuerdo con su perfil de 2016 en GQ, Trump come siete piezas de fruta todos los días .

My every day breakfast. Healthy & delicious! pic.twitter.com/tQiCRjANSa — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) February 25, 2013

Aunque la primera dama es famosa por su intimidad y no se sabe mucho acerca de su rutina diaria, está claro que lucir bien y estar saludable es su mayor prioridad.