Trump: Cerrar el gobierno es un precio muy bajo para pagar por el muro fronterizo

El presidente, Donald Trump volvió a amenzar con cerrar el gobierno si no consigue la financiación a su anhelado muro fronterizo con México.

El presidente dejó claro este martes que no le importan las consecuencias que un cierre del Gobierno pudiera tener para los republicanos en las elecciones legislativas de noviembre, a lo que está dispuesto a llegar si el Congreso no da fondos para la construcción de su muro con México.

“No me importa cuáles sean las ramificaciones políticas, nuestras leyes de inmigración y seguridad fronteriza han sido un desastre completo y total durante décadas, y no hay forma de que los demócratas permitan que se solucione sin un cierre del gobierno”, aseguró hoy Trump en su cuenta de Twitter.

…Border Security is National Security, and National Security is the long-term viability of our Country. A Government Shutdown is a very small price to pay for a safe and Prosperous America!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 31, 2018