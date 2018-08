Toni Costa revela que rechazó participar en MQB y Exatlón USA

Tuvo un poderoso motivo

Este fin de semana se estrenó con éxito la nueva temporada del ‘reality show’ Mira Quién Baila, a través de Univision, sin embargo hubo alguien que brilló por su ausencia: el bailarín español Toni Costa.

Y es que la pareja de Adamari López se había convertido en un habitual del programa de baile, así que son muchas las interrogantes del por qué de su ausencia.

“Ya me di cuenta la cantidad de personas preguntando por qué no estaba este año en la pista de MQB 2018”, dijo a People En Español el ibérico que hace una semana sufrió un accidente en un bote cuando paseaba con su familia en Florida.

“Agradezco mucho el interés de todos, he visto muchos comentarios y he recibido por privado muchos mensajes, gracias siempre por ese apoyo. Bueno básicamente el hecho de no estar este año en MQB 2018 ni tampoco en Exatlón USA, donde también mostraron el interés en mí, es por mi familia de España”, explicó.

Exatlón USA comenzó a transmitirse hace un par de semanas por Telemundo y congrega a famosos y deportistas en concursos atléticos.

“Tengo a mi familia recién llegada de mi tierra, se quedan más de un mes aquí y no podía irme y no verlos, no compartir con ellos y desaparecer tanto tiempo, no vienen muy seguido y ahora que está todo listo para unas buenas vacaciones agarro y me voy (risas) no. La familia es lo primero y en este caso no hay proyecto que me separe de ellos”, aseguró.

A pesar de su agenda familiar, Toni Costa estuvo al pendiente del desarrollo del programa: “No podía perdérmelo. Amo este show y quería verlo todo, el opening, los bailes, el stage, a mis compañeros bailarines profesionales, al jurado, todo. Sé perfectamente cómo funciona MQB, ya son 12 ediciones en las que he estado y disfruto muchísimo viendo cada baile. Me gustó mucho”.

El también empresario dejó la puerta abierta para su regreso: “espero que si hay oportunidad pueda estar en las galas finales”.