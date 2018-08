AMLO: “¿Ustedes quieren pleito con Trump?”

VIDEO: López Obrador fue cuestionado por su blanda postura ante últimas afirmaciones del presidente de EEUU

El discurso del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, hacia el mandatario Donald Trump ha cambiado.

Cuando estuvo en campaña, el líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) reaccionaba con críticas a los comentarios negativos del republicano a México relacionadas con inmigración y seguridad, pero tras ganar la elección, AMLO tiene una posición más conciliadora.

En una de sus ya habituales conferencias de prensa en las escaleras de su oficina de transición de gobierno, López Obrador respondió a los cuestionamientos de los reporteros sobre el muro fronterizo, un tema que el presidente Trump ha retomado en los últimos días e incluso amagó con cerrar el gobierno si no se aprueban los recursos en el Congreso.

“Afortunadamente ya no se habla mucho de ese tema, yo no quiero hablar de ese tema”, afirmó López Obrador, haciendo a un lado los comentarios de Trump, sobre los que periodistas insistieron y el acotó: “Porque tiene (Trump) su libertad para expresarse, pero nosotros no tenemos en la agenda esa palabra”.

Ante la insistencia de los comunicadores, AMLO cuestionó: “¿Ustedes quieren pleito?” y destacó que busca una “relación de amistad” con el gobierno del republicano.

Previo a ese intercambio de ideas, López Obrador habló de la importancia de lograr un acuerdo con los Estados Unidos sobre el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).

“Nosotros pensamos que se va a llegar a un acuerdo… tendremos Tratado de Libre Comercio los días próximos, queremos que sea lo más pronto posible”, expresó.

Agregó que su equipo de transición está en constante comunicación con los representantes del gobierno de Trump, para lograr un nuevo tratado.

“Se está buscando un acuerdo para enfrentar el fenómeno migratorio en el país y en la frontera mediante el crecimiento económico y la creación de empleos, ese es el planteamiento que estamos haciendo y yo no descarto que podamos lograrlo”, afirmó.