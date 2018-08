7 consejos para aplicar repelente de insectos correctamente

Incluso el repelente de insectos más eficaz fallará si no lo usas correctamente

Para combatir los mosquitos y las garrapatas, y evitar las enfermedades que pueden propagar, necesitas un repelente de insectos eficaz. Pero incluso el mejor repelente de insectos no ayudará mucho si no lo aplicas correctamente. Y, aunque los repelentes generalmente son seguros, incluso para mujeres embarazadas y niños, eso es cierto solo si te los aplicas correctamente. “Un repelente aplicado de manera rápida y distraída no proporcionará suficiente protección”, dice Joan Muratore, quien dirige las pruebas de repelente de insectos aquí en Consumer Reports. “Pero aplicar demasiado o de manera incorrecta, puede suponer riesgos, especialmente para los niños pequeños”, dice ella. Siempre debes seguir las instrucciones en la etiqueta del producto, dice Muratore. Pero eso no es lo único que debes tener en cuenta. Hablamos con expertos en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades [CDC] para obtener su mejor consejo sobre cómo aplicar de manera segura y efectiva los repelentes de insectos.

1. Aplicar protector solar primero Si vas a estar expuesto al sol, primero aplica tu protector solar, deja que se absorba en tu piel, luego aplica el repelente en la parte superior. Si después necesitas aplicar más protector, no necesitas volver a ponerte repelente de insectos, dice Muratore, a menos que notes que los insectos te empiezan a molestar. Ten en cuenta que no recomendamos productos que combinen protector solar y repelente y tampoco lo recomiendan los CDC. Esto se debe a que el protector solar debe volver a aplicarse con más frecuencia que el repelente de insectos, por lo que podrías terminar aplicando más repelente de lo necesario.

2. Póntelo suave y uniformemente, pero no demasiado Los mosquitos y las garrapatas pueden ser agresivos, especialmente los mosquitos Aedes aegypti, que son los principales responsables de la propagación del Zika. Pueden encontrar y picar en una sección expuesta de la piel del tamaño de una moneda de 10 centavos [dime]. Así que quieres asegurarte de cubrir cada centímetro. Agita el recipiente y rocía uniformemente sobre la piel descubierta y la ropa a una distancia de, aproximadamente, 4 a 8 pulgadas, como se indica en la etiqueta. Para las cremas, también sigue las instrucciones de la etiqueta; la mayoría requiere una película delgada sobre las áreas expuestas de la piel. Pero no exageres: para los repelentes de insectos, más no es mejor. Una película delgada es suficiente. Y es mejor evitar la inhalación del repelente, así que trata de estar en un espacio bien ventilado, lejos de las llamas expuestas durante la aplicación.

3. No rocíes debajo de tu ropa Aunque usar camisas de manga larga y pantalones largos puede ayudarte a evitar las picaduras de mosquitos, igual debes rociar tu ropa con repelente para una mayor protección. (Primero, aplícalo sobre una ubicación discreta para verificar posibles daños). Pero nunca lo rocíes debajo de tu ropa: eso, no solo es innecesario, sino que también puede aumentar los riesgos. (¿Interesado en ropa repelente de insectos? Lee nuestro informe sobre camisas tratadas con permetrina).

4. Usa tus manos para los puntos sensibles y difíciles de alcanzar Nunca te rocíes repelente directamente sobre la cara o las orejas. En su lugar, rocía un poco en tus manos y extiéndelo sobre la cara, cuello y el exterior de las orejas, teniendo cuidado de evitar los ojos y las fosas nasales. No te olvides de frotarlo sobre la cabeza si eres calvo. Los repelentes de insectos pueden agravar cortadas y heridas abiertas, así que evita las áreas con la piel lesionada o irritada. Y si vas a comer, lávate las manos después de la aplicación.

5. No olvides los tobillos y las rodillas Los mosquitos tienden a sentirse atraídos por ciertos puntos del cuerpo, incluidos los tobillos, los pies y las rodillas. Y, debido a que las garrapatas suelen saltar sobre ti desde las plantas que están en el suelo, tus tobillos expuestos son un objetivo principal.

6. Ten cuidado adicional con los niños Según los CDC, nunca debes aplicar ningún tipo de repelente de insectos a niños menores de 2 meses. Incluso para niños mayores, nunca rocíes directamente sobre su piel. Primero rocíalo en tus manos, luego úntalo sobre la cara y la piel expuesta del niño. Asegúrate de evitar sus manos porque los niños tienden a meterse los dedos en los ojos y la boca. Y, como siempre, evita ponerlo en los ojos, las fosas nasales y la boca.

7. Vuelve a aplicar solo cuando sea necesario Nuestros repelentes de máxima calificación proporcionaron varias horas de protección contra las garrapatas y los mosquitos en nuestras pruebas. Aun así, algunas personas tienden a atraer más insectos que otros, de acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental, por lo que, si los insectos te están picando de nuevo, esa es tu señal de que es hora de aplicar más. Los repelentes de insectos también pueden deslavarse en el agua, por lo que, si estás nadando o sudando mucho, debes pensar en volver a aplicarte el repelente después. Cuando regreses al interior, lava la piel tratada con repelente (o la de tu hijo) con agua y jabón. Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.

