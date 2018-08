Liga MX: Tabla de goleadores y posiciones Apertura 2018 (Jornada 3)

Pumas y Cruz Azul sorprenden con su gran arranque

CDMX, México – Los Pumas que golearon el viernes 0-3 al Atlas en su propio estadio, se confirmaron como líderes del torneo Apertura 2018 del fútbol mexicano al concluir la tercera jornada del campeonato.

Pumas aventaja por mejor diferencia de goles a favor y en contra al Cruz Azul, ganador por 1-0 a los Tigres UANL, y a Monterrey, ganador 2-1 al Querétaro, que también mantienen paso perfecto.

El chileno Víctor Dávila, del Necaxa, no anotó, pero se mantuvo como líder de los anotadores con tres dianas, una más que varios jugadores empatada con dos.

- Resultados de la tercera jornada: Veracruz 2 - Morelia 2 Atlas 0 - Pumas UNAM 3 Necaxa 1 - Lobos Buap 0 Pachuca 1 - América 3 Cruz Azul 1 - Tigres UANL 0 Monterrey 2 - Querétaro 1 Toluca 2 - Guadalajara 2 Santos Laguna 2 - Puebla 0 Tijuana 1 - León 1 Clasificación: PJ PG PE PP GF GC Ptos .1. Pumas UNAM 3 3 0 0 10 3 9 .2. Cruz Azul 3 3 0 0 5 0 9 .3. Monterrey 3 3 0 0 5 1 9 .4. América 3 2 0 1 7 3 6 .5. Tigres UANL 3 2 0 1 3 1 6 .6. Santos Laguna 3 2 0 1 5 4 6 .7. Necaxa 3 2 0 1 6 6 6 .8. Toluca 3 1 1 1 5 4 4 .9. Morelia 3 1 1 1 5 5 4 10. Tijuana 3 1 1 1 3 3 4 11. Querétaro 3 1 1 1 2 2 4 12. Lobos Buap 3 1 0 2 3 2 3 13. Puebla 3 1 0 2 2 6 3 14. Guadalajara 3 0 1 2 3 5 1 15. Veracruz 3 0 1 2 2 6 1 16. León 3 0 1 2 1 5 1 17. Atlas 3 0 1 2 0 6 1 18. Pachuca 3 0 0 3 1 5 0

Tabla de Goleadores

Con 3 goles: Víctor Dávila (CHI-Necaxa)

Con 2 goles: Carlos González (PAR-Pumas UNAM), Rubens Sambueza (ARG-Toluca), André Pierre Gignac (FRA-Tigres), Guido Rodríguez (ARG-América), Ray Sandoval (PER-Morelia), Julio Furch (ARG-Santos Laguna), Avilés Hurtado (COL-Monterrey), Nicolás Sánchez (ARG-Monterrey), Diego Lainez (América), Pablo Barrera (Pumas UNAM) y Ángel Zaldívar (Guadalajara).

Próxima jornada (10-12 agosto):

Puebla vs. Veracruz, Morelia vs. Necaxa, Lobos Buap vs. Atlas, León vs. Querétaro, Tigres UANL vs. Toluca, América vs. Monterrey, Pumas vs. Pachuca, Guadalajara vs. Santos Laguna y Tijuana vs. Cruz Azul.