MTA: 80 buses cada hora reemplazarán servicio de tren L por 15 meses

El cierre del tren L está previsto para abril de 2019

A menos de un año de que comience el temido cierre del tren L, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), y el Departamento de Transporte de Nueva York (DOT), anunciaron que 80 buses serán despachados cada hora durante 15 meses, con el fin de mitigar el impacto para los cerca de 400,000 pasajeros que se transportan entre Manhattan y Brooklyn diariamente.

Andy Byford, presidente de MTA, junto a la comisionada de transporte, Polly Trottenberg, viajaron en uno de los buses que reemplazarán el servicio del tren L durante la reparación del túnel Canarsie, que fue gravemente afectado durante el paso de la tormenta Sandy en 2012.

“El propósito de este viaje con oficiales electos y residentes era mostrarle a la gente como será el viaje, una vez el tren L sea cerrado”, dijo Byford, durante una rueda de prensa en la calle 14 y Univeristy Place. “No podemos esperar más tiempo para reparar los daños que dejó la supertormenta Sandy”.

La comisionada Trottenberg celebró el trabajo realizado conjuntamente entre MTA y su oficina, con el fin de disminuir el impacto, no solo del cierre del tren, si no del tránsito con el aumento de buses en la calle 14, una de las vías comerciales más importantes de la ciudad.

“Nos hemos reunido con negociantes, residentes y pasajeros para entender sus necesidades y poder ajustar este proyecto para todos”, apuntó Trottenberg, quien agregó que el plan se podrá ajustar a medida que se vaya entendiendo la dinámica.

Durante el recorrido, concejales y líderes comunitarios tuvieron la oportunidad de aclarar dudas sobre el impacto que tendrán los usuarios, teniendo en cuenta que según cifras de MTA, de los 400,000 pasajeros diarios de la línea L, 225,000 están en Brooklyn y 50,000 sólo lo usan dentro de Manhattan.

“Es importante este ejercicio para ver cómo lidiar con los buses, el ferry, las paradas, tantas dudas que deben ser aclaradas”, dijo Gale Brewer, presidenta de Manhattan. “Estamos seguros que podremos sobrellevar esta situación”.

Cambios en tren L

El cierre, que comenzará en abril de 2017 y durará 15 meses, incluye el tramo comprendido entre la 8va avenida en Manhattan, hasta la estación Bedford Avenue en Brooklyn. El tren L continuará funcionando entre Bedford Avenue y Rockaway Parkway en Brooklyn.

De acuerdo con MTA, el 70% de los pasajeros se espera que reemplacen sus viajes en parte mediante el uso de otras líneas del subway, donde aseguran que el servicio se reforzará para

acomodar el número de pasajeros adicionales. El porcentaje restante, aseguró Byford, usará el servicio de buses alternativo, bicicletas y vehículos de alquiler.

“Tendremos supervisores que estarán listos para actuar en los momentos en los que haya congestión y los buses se comiencen a agrupar porque alguien está estacionado. Intervención inmediata, eso es lo que hará que esto funcione”, agregó.

Camilo López, un inmigrante mexicano que tiene más de 30 años viviendo en Brooklyn, aún no sabe cómo hará para llegar a su trabajo cuando se cierre el tren L. “Siempre he usado este tren para viajar entre Brooklyn y Manhattan, pero ahora me tocará revisar otras rutas cercanas”, explicó López, quien apuntó que espera que el proyecto no tarde más de lo anunciado. “Ojalá terminen a tiempo para que todos podamos volver a la normalidad”.

¿Por qué lo cierran?

El Túnel Canarsie fue inundado con agua salada durante la supertormenta Sandy, causando la corrosión de cableado, infraestructura de energía y equipo de seguimiento. MTA asegura que, si bien se llevaron a cabo reparaciones menores y de emergencia en ese momento, se necesita una revisión completa para que el túnel vuelva a estar en buen estado.

La MTA aprovechará el cierre de túnel para realizar mantenimiento, reparaciones y actualizaciones críticas a lo largo de la línea L. Este trabajo incluye: