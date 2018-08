Programa para legalizar sótanos toma forma en East Nueva York

Los propietarios que quieran calificar en la conversión de sus viviendas, deben tener un ingreso igual o inferior al 165% del ingreso medio del área, que es de $ 154,935

La fecha límite de solicitud para que las organizaciones de base comunitaria participen en la administración del nuevo programa piloto de conversión de sótanos promovido por la ciudad en el área de East New York se lanzará este mes.

La fecha para el programa de conversión de sótano es el 15 de agosto. Será conducido en el Distrito Comunitario 5 de Brooklyn que incluye los vecindarios de Broadway Junction, City Line, Cypress Hills, East New York, Highland Park, New Lots, Spring Creek y Starrett City, los próximos tres años.

Durante muchas décadas, los sótanos y las bodegas han sido ilegales y la Ciudad los consideraba inhabitables. De acuerdo con el Departamento de Desarrollo y Preservación de Vivienda (HPD), la habitación en unidades con sótano y bodega ha sido prohibida en gran parte por razones de salud pública. Estas unidades generalmente carecen de luz y aire, y también retienen la humedad, lo que conduce a condiciones de vida potencialmente inseguras.

Legal o no, muchas personas viven en sótanos y bodegas. Los inquilinos de un sótano ilegal generalmente no tienen contrato de arrendamiento y derechos limitados mientras viven en esas condiciones deficientes. Quejarse sobre las condiciones no es una opción para esos inquilinos: generalmente, cuando un propietario es reportado al Departamento de Edificios por un apartamento ilegal en el sótano, la Ciudad envía un inspector que le da una multa al propietario y ordena que se evacue el apartamento en el sótano.

El plan piloto

La Ciudad lanzó el programa piloto de conversión en junio como parte del plan de rezonificación para el vecindario de Brooklyn, en sí mismo, es un elemento del objetivo general de la Administración De Blasio de producir 300,000 apartamentos para el 2026.

El programa piloto ayudaría a los propietarios a transformar algunos apartamentos de sótanos ilegales en unidades legales, seguras y asequibles. Un grupo interinstitucional que incluya el Departamento de Edificios, el Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda y el Departamento de Planificación Urbana determinará cómo y si un sótano o bodega se puede convertir en un departamento legal. La nueva política modificará los requisitos para reducir costos y facilitar la conversión de nuevas unidades residenciales.

Iniciativa de concejal

El concejal Rafael Espinal ha apoyado el programa de conversión de sótanos que puede ayudar a los propietarios a convertir sus sótanos en viviendas legales asequibles. Según la oficina de Espinal, el Concejal ha estado trabajando con la comunidad, la oficina del alcalde y varias agencias durante más de dos años en la creación del programa piloto y planea continuar colaborando en su implementación.

El HPD estudiará el progreso del programa piloto, mientras que Espinal planea introducir legislación para que el programa de conversión de sótano esté disponible en toda la ciudad. La oficina de Espinal ha estado monitoreando el proceso del programa piloto en el área de East New York. También estamos vigilando la Coalición para el Avance de la Comunidad: Progress for East New York / Cypress Hills, una coalición de grupos vecinales que se organizó en respuesta a la rezonificación, que ha estado monitoreando el despliegue de la rezonificación.

