¿Por qué WhatsApp está bloqueando a algunos usuarios con iPhone?

Aunque no lo creas, la medida es por el bien de los usuarios

Si eres usuario de WhatsApp y tienes un iPhone, es probable que o no puedas usar la aplicación o pronto dejes de hacerlo, ya que la empresa ha tomado una severa medida en contra de todos aquellos que tienen uno de estos populares teléfonos celulares.

No es para nadie un secreto que los usuarios de iOS pueden probar algunas versiones alternativas de distintas apps, como ocurre con WhatsApp y el WhatsApp plus, la cual puedes cargar en un iPhone a través de un jailbreak, un proceso mediante el cual, evitas los controles de seguridad impuestos por Apple en su sistema operativo y que permite instalar apps que no están disponibles en iTunes.

Por ello es que WhatsApp podría bloquear tu cuenta si estas utilizando dicha aplicación no descargada en la tienda oficial de Apple y quitarte el candado no es nada sencillo, ya que te identificas con tu número telefónico y no mediante un correo electrónico.

Aunque te parezca injusta la medida, WhatsApp lo hace por tu propia seguridad, ya que tus mensajes podrían no estar seguros y caer en manos de terceros.