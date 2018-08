Rafa Márquez hace polémica declaración y los medios mexicanos se le van encima

¡Los comentarios de varios periodistas deportivos no se hicieron esperar!

GUADALAJARA, México – En medio de su presentación como presidente deportivo del Atlas, Rafael Márquez aceptó y justificó este nuevo reto en su carrera, porque considera que aún tiene que hacer algo por el futbol mexicano y por el país, de lo contrario, se hubiera ido como comentarista.

“Me he ganado un respeto como futbolista por lo que he hecho dentro de la cancha, ahora me toca hacerlo fuera, creo que los directivos me respetan dentro de la cancha, ahora me tendré que ganar el respeto de ellos afuera.

“Sería muy fácil irme como comentarista, a criticar, hablar o decir: esto está bien, está mal, pero sin embargo estoy aquí otra vez trabajando para el futbol, tratando de que este futbol sea mejor, tratando de que el Atlas sea de otro nivel, no estoy cruzado de manos. Hoy en día me siento comprometido con el futbol y con mi país, para poder mejorar, por eso acepto este reto”, dijo Márquez.

El zamorano de inmediato se unió al plantel rojinegro, el cual viajó este martes a la CDMX donde el miércoles se enfrentará al Cruz Azul en la Copa MX. Tras la presentación en cancha, luego desayunó Gustavo Guzmán, presidente del club, con Gerardo Espinoza y con todo el equipo.

“Espero que como directivo también pueda tener los éxitos como futbolista, es una gran responsabilidad, es una gran compromiso y lo asumo con plena confianza de que puedo tener resultados positivos, esto desde luego que tomará tiempo, no va a ser de la noche a la mañana.

“Es un proyecto en el cual pretendo estar durante un tiempo para conseguir cosas importantes“, añadió.

Tras el partido contra La Máquina en la Copa, los Zorros se enfrentarán a los Lobos BUAP, el sábado a las 17:00 horas en la jornada 4 del Apertura 2018 de la Liga MX.

