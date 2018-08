Hermano de Lesandro “Junior” Guzmán-Feliz lanza advertencia desde tumba del joven

A Manny Ortiz no se le ve muy feliz que digamos…

NUEVA YORK – Manny Ortiz, el hermano de Lesandro “Junior” Guzmán-Feliz, visitó este lunes la tumba de su hermano en El Bronx, y, de paso, lanzó una advertencia a algunos de sus seguidores de Facebook.

“No pude entrar anoche, pero voy a entrar ahora…”, indica Ortiz al iniciar el video.

“Aquí estoy en el cementerio nuevamente para ver a mi hermanito, cumpliendo con mi compromiso”, agrega el joven mientras camina rumbo a la tumba.

“Junito, ‘hello’, no pude entrar anoche, pero aquí estoy mi niñito lindo. Aquí estoy, aquí estoy”, continúa.

El espacio se puede ver lleno de flores artificiales, fotos, velones,y hasta guantes de béisbol, a más de un mes de reportada la muerte del quinceañero.

Antes de despedirse, el dominicano le manda una indirecta a seguidores de su página de Facebook que, supuestamente, han sido insensibles ante la tragedia.

“Los dominicanos que no tienen corazón, que no tienen sangre, los que son irrespetuosos que no me sigan. Ese tipo de dominicanos aquí no los quiero”, puntualiza.

Ortiz no especificó a quién dirigía el mensaje.

Hace unas semanas, Ortiz compartió una foto de un extraño recordatorio dejado en la tumba. Se trataba de una camiseta con personajes de películas de terror como Frederick Charles Krueger y Jason Voorhees más el símbolo del equipo de béisbol neoyorquino los Yankees, favorito de “Junior”.

“Mi mamá y yo encontramos esta t-shirt en la tumba de Junior hoy. ¿Alguien puede decir el por qué una “persona” pondría esta t-shirt en su tumba?”, leía el mensaje que acompañaba la imagen publicada en Facebook.

Sin embargo, el hallazgo del misterioso artículo terminó ahí, ya que no se volvió a mencionar el tema a pesar de que algunos sugirieron que las autoridades investigaran.

“Junior” fue asesinado en un ataque a machetazos en el exterior de una bodega de El Bronx el pasado 20 de junio. El establecimiento fue vendido y se espera que fuera reabierto en los próximos días.